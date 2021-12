1. Alipurduar Flyover Fire : ফ্লাইওভারের নিচে পুড়ছে মানুষ, ভয়ানক দৃশ্যের সাক্ষী আলিপুরদুয়ার

ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে জীবন্ত পুড়ে মারা গেলেন এক ব্যক্তি ৷ এমনই ঘটনা ঘটেছে আলিপুরদুয়ারে রেল আসাম গেট এলাকায় ৷ (man burnt alive under flyover in Alipurduar)

2. Dhankar on Saugata Roy's blame : "মমতার বিরুদ্ধে মেসেজের অভিযোগ অসত্য", সৌগত রায়কে তিন পাতার চিঠি রাজ্যপালের

29 তারিখ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছিলেন সৌগত রায় ৷ তিনি নাকি মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে তাঁকে মেসেজ করছেন, প্রতিদিন ৷ এর জবাব দিলেন জগদীপ ধনকড় ৷ ফের টুইটে সৌগত রায়কে লেখা 3 পাতার চিঠি পোস্ট করেছেন তিনি ৷

3. SMC Election 2022 : অশোক-শংকরকে টেক্কা দিতে তৃণমূলের মুখ গৌতম দেব, ঘাসফুলের টিকিটে দলবদলুরাও

বাইশের বাইশে শিলিগুড়ি-সহ রাজ্যের 4টি পৌরনিগমে নির্বাচন ৷ শিলিগুড়ি পৌর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ গৌতম দেব ৷

4. Couple Caught for under age marriage: 15 বছরের নাবালকের সঙ্গে 22 বছরের যুবতীর পালিয়ে বিয়ে, আটক যুগল

দশম শ্রেণির ছাত্র রাজীব দুর্লভের সঙ্গে ফেসবুকে আলাপ হয়েছিল 22 বছর বয়সী রিয়া সেনের ৷ 25 ডিসেম্বর পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে তারা ৷ অবশেষে এবার শান্তিপুরে পুলিশের হাতে আটক যুগল (Shantipur police caught a Couple for under age marriage) ৷

5. Srinagar gunfight : বর্ষশেষে শ্রীনগরে গুলির লড়াই, নিকেশ 3 অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি

শুক্রবার রাতভর এনকাউন্টার চলে শ্রীনগরের পান্থা চক এলাকায় ৷ নিরাপত্তাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গোলাগুলিতে খতম হয় 3 জঙ্গি ৷ তাদের পরিচয় জানা যায়নি ৷

6. Malda Ramakrishna Math : বেলুড় মঠ বন্ধ থাকলেও কল্পতরু উৎসবে দরজা খোলা মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের

1 জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব ৷ এ দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কাশীপুর উদ্যানবাটিতে উপস্থিত সকলের চৈতন্য হোক, এই আশীর্বাদ করেছিলেন ৷ প্রতি বছর কল্পতরু দিবস পালিত হয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে ৷ এবছর বেলুড় মঠ বন্ধ থাকবে ৷ কিন্তু মালদা রামকৃষ্ণ মিশন ভক্তদের প্রবেশে ছাড়পত্র দিয়েছে ৷

7. Asansol Municipal Corporation Election : শিয়রে পৌরভোট, এগিয়ে এল বইমেলা, স্থগিত আসানসোল উৎসব

22 জানুয়ারি থেকে শুরু পৌরভোট তাই প্রথা ভেঙে এবার নির্ধারিত সময়ের চারদিন আগে অর্থাৎ 10 জানুয়ারি থেকেই শুরু হচ্ছে আসানসোল বইমেলা ৷ শুধু বইমেলা নয় আপাতত স্থগিত করা হয়েছে আসানসোল উৎসবও ৷

8. Rail Block in Ranaghat : নোংরা, দুর্গন্ধময় কামরা ; ট্রেন বদলে দেওয়ার দাবিতে রানাঘাট স্টেশনে অবরোধ

লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে নোংরা ৷ পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর ৷ এই অভিযোগ তুলে ট্রেন পাল্টে দেওয়ার দাবিতে রানাঘাট স্টেশনে অবরোধে সামিল হন নিত্যযাত্রীরা (agitation in ranaghat station) ।

9. Quinton de Kock Test retirement : সেঞ্চুরিয়নে পরাজয়ের পর আচমকা অবসর ঘোষণা কুইন্টন ডি ককের

টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটরক্ষক ব্যাটার কুইন্টন ডি কক (Quinton de Kock Test retirement) ৷

10. Kanai Sarkar Passes Away : প্রয়াত দুই প্রধানে খেলা গোলরক্ষক কানাই সরকার, শোকবার্তা ফেডারেশনের

ভারতীয় ফুটবলে আরও এক নক্ষত্র পতন ৷ বৃহস্পতিবার রাতে মারা গেলেন ভারতীয় ফুটবলের প্রাক্তন গোলকিপার কানাই সরকার (Former Indian Goalkeeper Kanai Sarkar Passes Away) ৷ ক্লাবস্তরের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরেও সমানভাবে সফল ছিলেন তিনি ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে এআইএফএফ (AIFF Shows Condolence for Death of Former Indian Goalkeeper Kanai Sarkar) ৷