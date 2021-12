1. Cabinet clears proposal to raise marriage age of women: মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স একুশে সম্মতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স 18 থেকে বাড়িয়ে 21 করার (legal age of marriage for women) প্রস্তাবে সম্মতি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা (Cabinet clears proposal to raise marriage age of women)৷ গত বছর স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় এই বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

2. Roopa Ganguly writes against BJP: ফের দলের বিরুদ্ধে সরব রূপা, নির্দল প্রার্থীর সমর্থনে লিখলেন খোলা চিঠি

ফের দলের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (Roopa Ganguly writes against BJP)৷ কলকাতা পৌরভোটের নির্দল প্রার্থী গৌরব বিশ্বাসের সমর্থনে তিনি লিখলেন খোলা চিঠি (Roopa Ganguly supports independent candidate)৷

3. KMC Election 2021: কেন্দ্রীয় বাহিনী নয়, কলকাতা পৌর ভোটের দায়িত্বে রাজ্য পুলিশ, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা পৌর ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগের মামলায় হার হল বিজেপির ৷ আদালতের নির্দেশে রাজ্য পুলিশের তত্ত্বাবধানেই হবে আসন্ন কলকাতা পৌর নির্বাচন (Calcutta High Court rejects Central Force plea of BJP in Kolkata Municipal Election 2021) ৷

4. 50th Vijay Diwas : বিজয় দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতা স্মরণ করে টুইট মোদির

আজ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবস ৷ 1971-এর এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল ৷ বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে টুইট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (PM Modi tweets recalls great valour and sacrifice on Vijay Diwas) ৷

5. KMC election 2021: পৌরভোটের প্রচারে দক্ষিণী হাওয়া

বদলেছে ভোটের প্রচারের ধরন ৷ কলকাতা পৌরনির্বাচনের (KMC election 2021) প্রচারে বড় বড় কাউআউটে প্রচারের (big cut out campaign) ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে ৷ যা দেখা যায় দক্ষিণী ফিল্মের প্রচারে (south india film promotion technique)৷

6. KMC Election 2021: শেষবেলার প্রচারে ঝড় তুলতে আজ উত্তরে অভিষেক, দক্ষিণে মমতা

পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) শেষ পর্যায়ের প্রচারে ঝড় তুলতে আজ উত্তরে থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee campaigns for KMC Election 2021) ও দক্ষিণে থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee campaigns for KMC Election 2021)৷

7. Corona Update in India : অনেকটাই বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু

ওঠানামা করছে করোনার সংক্রমণের গ্রাফ (Corona Update in India) ৷ তার মধ্যেই নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে ওমিক্রন ৷ দেশে ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া করোনা ভাইরাসের এই নতুন ভ্যারিয়্যান্ট (Omicron latest news) ৷

8. Army Chief Gen Naravane : চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান সেনাপ্রধান নারাভানে

দেশের প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠেছিল এর পর কে ? কেন্দ্রীয় সরকার চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করলেন সেনাপ্রধান জেনারেল এম এম নারাভানেকে (Army Chief Gen M M Naravane assumed the charge as the chairman of the Chiefs of Staff Committee) ৷

9. CITU Agitation In Bankura: বাঁকুড়া পৌরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সিটু এবং এআইটিইউসি

বাঁকুড়া পৌরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় সিটু এবং এআইটিইউসির পক্ষ থেকে (CITU Agitation In Bankura)। তারা পৌরসভা কর্মীদের সরকারি আদেশমতে নূন্যতম বেতন, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে দাবি জানায় ৷

10. Militants killed in Kulgam encounter : কুলগামে রাতভর এনকাউন্টারে খতম দুই জঙ্গি

বুধবার রাতভর অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে দুই জঙ্গিকে শেষ করল পুলিশ, সেনা জওয়ান এবং সিআরপিএফ-এর নিরাপত্তাবাহিনী (Two unidentified militants killed in Kulgam encounter) ৷