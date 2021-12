1. KMC Election 2021 : কলকাতা পৌরভোটে সমস্ত বুথেই সিসিটিভির নজরদারি, হাইকোর্টে আশ্বাস কমিশনের

কলকাতা পৌরভোটে সমস্ত বুথেই থাকছে সিসিটিভি । একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টে নির্বাচন কমিশনের তরফে একথা জানানো হয়েছে । কমিশনের এই বক্তব্য কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ । বিরোধীরা সব বুথেই সিসিটিভি রাখার দাবি জানানো হয়েছে ৷

2. Modi Mamata nexus in RSS Mouthpiece: কংগ্রেস-বধে মোদির সহযোগী মমতা, আরএসএস মুখপত্রের প্রতিবেদন ঘিরে তোলপাড়

আরএসএস-এর মুখপত্র 'স্বস্তিকা’ পত্রিকায় নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটি প্রতিবেদনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে (Modi Mamata nexus in RSS Mouthpiece) । যে লেখাকে কেন্দ্র করে মোদি-মমতার মধ্যে গোপন আঁতাতের অভিযোগ করেছে অন্য রাজনৈতিক দলগুলি ৷

3. First Omicron death in UK : ব্রিটেনে ওমিক্রনে প্রথম মৃত্যু নিশ্চিত করলেন জনসন

ওমিক্রন এবার মৃত্যু ডেকে আনল ব্রিটেনে (First Omicron death in UK) ৷ সে দেশে প্রথম ওমিক্রনের কারণে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন (Boris Johnson confirms first Omicron death in UK) ৷

4. Modi witnesses Ganga Aarti : শিব দীপোৎসবে লেজ়ার শো, গঙ্গা আরতিতে সন্ধে কাটল প্রধানমন্ত্রীর

বারাণসী তাঁর লোকসভা কেন্দ্র ৷ আসছে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন ৷ 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে যোগী রাজ্যের এই নির্বাচনের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং গেরুয়া শিবিরের কাছে ৷ সোমবার কাশী বিশ্বনাথ করিডর প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর আগমনে নতুন রূপে সেজে উঠেছে বারাণসী ৷ সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি (PM Narendra Modi witnesses Ganga Aarti) আর শিব দীপোৎসব উপলক্ষ্যে লেজ়ার শো দেখতে মগ্ন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী (PM Narendra Modi witnesses laser light show in Varanasi) ৷ রাতে যোগী আদিত্যনাথকে নিয়ে ঘুরে দেখলেন বারাণসী রেল স্টেশন ৷

5. Narendra Modi Inspecting Development Works : কাশীতে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম খতিয়ে দেখলেন মোদি, গেলেন বারাণসী স্টেশনে

কাশীর উন্নয়নমূলক কাজ ঘুরে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi Inspecting Development Works) ৷ গঙ্গাবক্ষে বসে কাশী বিশ্বনাথ ঘাটের লেজার শো দেখার পর কাশীর রাস্তায় ঘুরতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে ৷ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে কাশীর প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি ঘুরে দেখেন ৷ সেই সঙ্গে রাতে বারাণসী স্টেশনে যান ৷ বারাণসী স্টেশনের (Narendra Modi visits Banaras station) আধুনিকীকরণের কাজও ঘুরে দেখেন মোদি ৷

6. BMC launches RT-PCR tests in Kareena Kapoor building: করিনার আবাসনে আরটি-পিসিআর শিবির বিএমসি-র, নজরে করণের পার্টির অতিথিরা

করিনা কাপুর (Kareena Kapoor covid positive) ও অমৃতা অরোরা করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁদের বিল্ডিং জুড়ে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করাচ্ছে বৃহন্মুম্বই পৌরনিগম (BMC launches RT-PCR tests in Kareena Kapoor building) ৷ করণ জোহরের (Karan Johar Dinner Guests Tested) পার্টির অন্যান্য অতিথিদেরও করোনা পরীক্ষা হচ্ছে ৷

7. Time magazine Person of the Year Elon Musk: টাইম ম্যাগাজিনের পার্সন অফ দ্য ইয়ার এলন মাস্ক

টেসলার সিইও এলন মাস্ককে 2021 সালের পার্সন অফ দ্য ইয়ার (Person of the Year) ঘোষণা করল টাইম ম্যাগাজিন (Time magazine Person of the Year Elon Musk) ৷

8. Corona Update in India : অনেকটাই কমল দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ল মৃত্যু

ওঠা-নামা করছে করোনার সংক্রমণের গ্রাফ (Corona Update in India) ৷ তারমধ্যেই নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে ওমিক্রন ৷ দেশে ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া করোনাভাইরাসের এই নতুন ভ্যারিয়্যান্ট (Omicron latest news) ৷

9. Murder in Purba Bardhaman : পূর্ব বর্ধমানের বৈকুণ্ঠপুরে মহিলার গলাকাটা দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

রবিবার বিকেলে অন্য দিনের মতোই রান্নার কাজে বেরিয়ে ছিলেন মৌমিতা ৷ আর বাড়ি ফেরা হয়নি ৷ শেষমেশ তাঁর গলাকাটা দেহ মিলল কালনা রোডের পাশে বাগমারি এলাকায় (Womans body found at Baikunthapur) ৷

10. Wife Arrested In Khirpai: স্বামীকে খুনে গ্রেফতার স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক

ক্ষীরপাইয়ের চাষি তপন ঘোষ খুনের ঘটনায় তাঁর স্ত্রী ও প্রেমিককে গ্রেফতার করল পুলিশ (Woman Arrested for allegedly murdering husband) ৷ আজ অভিযুক্তদের কোর্টে তোলা হবে ।