1. 20 Years of Parliament Attack : 20 বছর পরেও স্পষ্ট সংসদ হামলার ক্ষত, নিহতদের শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর

সংসদ হামলার 20 বছরের মাথায় নিহতদের স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ৷ টুইটারে শহিদ স্মরণে পোস্ট করেন তাঁরা ৷ কুড়ি বছর আগে 2001 সালের 13 ডিসেম্বর ভারতের সংসদ ভবনে হামলা চালায় সশস্ত্র 5 জঙ্গি (2001 Parliament attack) ৷ সেই ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর 9 জন সদস্য-সহ আর বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল ৷

2. Omicron in Rajasthan : রাজস্থানেও বাড়ছে ওমিক্রন সংক্রমণ, নতুন করে আক্রান্ত 4

জয়পুরে নতুন করে 4 জনের ওমিক্রন সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে (Omicron in Jaipur) ৷ সোমবারই জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের পরে তাঁদের ওমিক্রন ধরা পড়েছে ৷

3. Miss Universe 2021 : এক্কিশ সাল বাদ, দেশকে মিস ইউনিভার্সের খেতাব এনে দিলেন হারনাজ

21 বছর পর মিস ইউনিভার্স হলেন এক ভারতীয় ৷ চণ্ডীগড়ে বাসিন্দা হারনাজ সান্ধু দেশকে এনে দিলেন খেতাব (Harnaaz Sandhu crowned Miss Universe 2021) ।

4. Kashi Vishwanath Corridor : কাশী বিশ্বনাথ করিডর উদ্বোধন করবেন মোদি, সেজে উঠেছে বেনারস

উত্তরপ্রদেশ ভোটের আগে মোদির কাশী সফর (Narendra Modi Varanasi Visit) ৷ সোমবার দু'দিনের সফরের প্রথম দিনে নবনির্মিত কাশী বিশ্বনাথ করিডর উদ্বোধন করবেন তিনি ৷ একইসঙ্গে আজ গোটা দেশের শিব মন্দিরগুলিতে পূজার্চনার আয়োজন করছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ বিজেপির দাবি, কাশীর স্থান মাহাত্ম্যকে মাথায় রেখেই এই কর্মসূচি পালন করা হবে ৷

5. Mamata reaches Goa : দুদিনের সফরে গোয়া পৌঁছলেন মমতা

আজ বিকেলেই গোয়া পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী ৷ থাকবেন দুদিন ৷ এই দুদিনের বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে তাঁর ৷ পাশাপাশি গোয়ার তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মমতা ৷

6. Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu: আলাপ করুন পঞ্জাবের অভিনেত্রী মিস ইউনিভার্স হারনাজ সান্ধুর সঙ্গে

লারা দত্তের (Lara Dutta Miss Universe) পর হারনাজ সান্ধু (Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu) ৷ 21 বছর পর আরও এক ভারতীয়র মাথায় উঠল মিস ইউনিভার্সের (Miss Universe 2021) মুকুট ৷ আসুন আলাপ করা যাক, পঞ্জাবের এই সুন্দরীর সঙ্গে ৷

7. Satpal Rai : চোখের জল ও ব্যাগপাইপের বিদায়ী সুরে তাকদহের বাড়িতে পৌঁছাল সৎপালের দেহ

তামিলনাড়ুর কুন্নুরে চপার দুর্ঘটনায় নিহত সৎপাল রাইয়ের (Satpal Rai) নিথর দেহ পৌঁছাল তাকদহের বাড়িতে ৷ দিন কয়েকের টানা অপেক্ষার পর রবিবার রাতে কফিনবন্দি দেহ তাকদহের গ্লেনবার্নের বাড়িতে পৌঁছায় ৷ গোটা রাস্তায় নিহত জওয়ানকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পাহাড়বাসী । সোমবার সকালে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসবেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, জন প্রতিনিধিরা ৷ তারপরই রীতিনীতি মেনে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে ।

8. Poor Air Quality in Delhi: ফের বাড়ছে দূষণের মাত্রা, ক্রমে খারাপ হচ্ছে দিল্লির পরিস্থিতি

আরও খারাপ হচ্ছে রাজধানী দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি (Poor Air Quality in Delhi) ৷ এনসিআর অঞ্চলে দূষণবিধি না মানায় 228টি কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রক কমিশন (CAQM Orders to Close 228 Industrial Units) ৷

9. Tiger Found in Buxa : মিলেছে বাঘের দেখা, বক্সায় বন্ধ জঙ্গল সাফারি

বাঘের দেখা মেলায় বক্সায় আপাতত বন্ধ থাকছে জঙ্গল সাফারি (jungle safari prohibited in buxa tiger reserve)

10. Rohit Sharma on ODI Captaincy : চাপ সামলে লক্ষ্যে অবিচল থাকতে চান অধিনায়ক রোহিত

অধিনায়ক হওয়ার পর বোর্ডকে দেওয়া প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় মুম্বইকর জানান, ক্রিকেটার হিসেবে প্রতিনিয়তই চাপ অনুভব করেন তিনি ৷ তাই অধিনায়ক হয়ে বাড়তি চাপ অনুভব করছেন না তিনি ৷ বরং বাইরের কথায় কান না দিয়ে দলের অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়ায় জোর দিলেন নয়া অধিনায়ক (Rohit wants to create a strong bond between the players) ৷