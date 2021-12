শনিবার রাত 2টো নাগাদ কয়েক মিনিটের জন্য হ্যাক হয়ে যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত টুইটার হ্যান্ডেল (Twitter account of PM Modi hacked) ৷

2. Tornado in USA : আমেরিকায় টর্নেডো হানায় মৃত প্রায় 100, কেনটাকিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা বাইডেনের

কেনটাকি, আরকানসাস, মিসিসিপি, ইলিনয়, মিসৌরি, টেনেসিতে আছড়ে পড়েছে প্রায় 30টি টর্নেডো (Tornado in USA) ৷ ইতিমধ্যেই ঝড়ের দাপটে মৃতের সংখ্যাটা 100 ছাড়িয়েছে (Death toll rising after 30 tornadoes rip through 6 US states) ৷ কেনটাকিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৷

3. KMC Election 2021 : জাগোবাংলায় পৌরভোটের বিশেষ কলমে মমতা স্তুতি কবি জয় গোস্বামীর

জাগোবাংলায় কলকাতা পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) প্রাক্কালে বিশেষ কলম লিখলেন কবি-সাহিত্যিক জয় গোস্বামী ৷ যে কলমের (Joy Goswami Write a Column in Jagobangla) প্রতিটি বাক্যে দেখা গেল গত 10 বছরে তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পৌরবোর্ডের প্রশংসা ৷ সেই সঙ্গে ছিল রাজ্যের মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসংস্কৃতির প্রশংসাও (Writer Joy Goswami Praised Mamata Banerjee) ৷

4. IAF Chopper Crash : কপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত 4 সেনা জওয়ানের দেহ শনাক্ত

শনিবার বিকেলে রাজভবনে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও স্বরাষ্ট্রসচিব বিপি গোপালিকা ৷ সেখানেই তাঁদের বিএসএফ ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয়ের নির্দেশ দেন রাজ্যপাল (wb governor jagdeep dhankhar says to government to ensure cooperative coordination between bsf police) ৷

5. Farmers Returning Home : ট্রাক্টর মিছিল করে ঘরে ফিরছেন কৃষকরা, ফাঁকা সিঙ্ঘু সীমানার 80 শতাংশ

দিল্লি সীমানা খালি করে (Farmers vacate Delhi borders) নিজেদের রাজ্যে ফিরতে শুরু করেছেন কৃষি আইন প্রত্যাহার-সহ একাধিক দাবি আন্দোলনকারী কৃষকরা ৷ প্রায় 70-80 শতাংশ কৃষক দিল্লির সবক’টি প্রবেশদ্বার থেকে নিজেদের ক্যাম্প খুলে ফেলেছেন (Ending Year Long Anti Farm Laws Protest) ৷ ট্রাক্টর মিছিল করে যে যার রাজ্যে ফিরছেন (Farmers Returning Home) ৷

6. Omicron Scare in India : অন্ধ্র এবং হরিয়ানায় ধরা পড়ল ওমিক্রন

ক্রমশ সামনে আসছে ওমিক্রন সংক্রমণের ঘটনা (Omicron Scare in India) ৷ কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, দিল্লির পর এবা অন্ধ্রপ্রদেশ এবং হরিয়ানাতেও ধরা পড়ল ওমিক্রন সংক্রমণ ৷

7. Sukanta Mazumdar Criticises TMC : "কালীঘাটের বড় চোরেরাও ছাড়া পাবেন না", দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলকে কটাক্ষ সুকান্তর

দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের (sukanta mazumdar criticises tmc on corruption issue)

8. Tripura Government Advertisement Controversy: বিজেপির সরকার কপি করার মাস্টার, কটাক্ষ তৃণমূলের

ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞাপন বিতর্কে বিজেপিকে কটাক্ষ তৃণমূল নেতৃত্বের (tmc leaders criticise bjp on tripura government advertisement controversy)

9. Terrorist killed in Kashmir : কাশ্মীরে চলছে গুলির লড়াই, মৃত এক জঙ্গি

কাশ্মীরের অবন্তীপোরায় (Awantipora encounter) এনকাউন্টারে মৃত্যু হল এক জঙ্গির (Terrorist killed in Awantipora encounter) ৷ রবিবার ভোরে জঙ্গিদের (Jammu and Kashmir encounter) সঙ্গে নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিবিনিময় (Terrorist killed after encounter breaks out between security forces) শুরু হয় ৷

10. Talk to Chairman in Siliguri : 'টক টু চেয়ারম্যান' পরিষেবার শুরুতেই ভুরি ভুরি অভিযোগ পেলেন গৌতম দেব

আজ ঘণ্টাখানেক ওই ফোন ইন পরিষেবায় 29টি কল নেন গৌতম দেব (Talk to Chairman in Siliguri) ৷ তার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল পানীয় জল, রাস্তা ও নিকাশির সমস্যা সংক্রান্ত অভিযোগ । যদিও সমস্ত অভিযোগ দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।