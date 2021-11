1. Mamata Banerjee Visits to Mumbai : তিনদিনের সফরে আজ মায়ানগরীতে মমতা

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে আজ মুম্বইয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ৷ আগামী 1 ডিসেম্বর শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি ৷ তবে কি পশ্চিমবঙ্গে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটাতেই মুখ্যমন্ত্রীর বাণিজ্যনগরী সফর ?

2. Lok Sabha adjourned: বেলা 2টো পর্যন্ত মুলতবি লোকসভার অধিবেশন

বিরোধীদের হট্টোগোলের জেরে বেলা 2টো পর্যন্ত মুলতবি হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন (Winter Session of Parliament) ৷

3. 83 Trailer releases: 83-র ট্রেলার প্রকাশ রণবীরের, উচ্ছ্বসিত নেট নাগরিকরা

কবীর খানের ফিল্ম 83-র ট্রেলার (83 Trailer releases) প্রকাশ করলেন রণবীর সিং (Ranveer Singh shares 83 Trailer) ৷ ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরবের ইতিহাস (India's World Cup win in 1983) তুলে ধরবে এই ছবি ৷

4. Tathagata Roy on BJP: ‘‘নিচুতলার কর্মীরা তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে’’, বিস্ফোরক টুইট তথাগত'র

বিজেপির নিচুতলার বহু কর্মী তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে ৷ আজ এক বিজেপি সমর্থকের বক্তব্যকে তুলে ধরে এমনই অভিযোগ করলেন তথাগত রায় (Tathagata Roys Tweet on Cause of BJPs Failure) ৷ সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রশান্ত কিশোরের সংস্থার তরফে বেতন দিয়ে এমনই অনেককে বিজেপিতে ঢোকানো হয়েছে (BJPs Failure in Assembly Election) ৷

5. Udayan Guha on BSF : গ্রামে গ্রামে ঘুরছে কেন বিএসএফ, 2024-এর প্রস্তুতি, ফের বিতর্ক উস্কে দিলেন উদয়ন

সরাসরি কোনও দলের নাম না করলেও, 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের গেরুয়া শিবির সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (Border Security Force) ব্যবহার করতে চলেছে বলে ফের বিতর্ক উস্কে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ ।

6. West Bengal Weather Update : সপ্তাহের শেষ তিনদিন ভিজতে হতে পারে, ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের

সপ্তাহের শেষ তিনদিন রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়ে আবহাওয়া অফিস (Bengal Weather Forecast) ৷ কারণ বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ আন্দামান সাগরের ওপর তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ ৷ তার জেরেই ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে ৷ তাতেই ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হতে পারে বৃষ্টি ৷

7. Yogi Adityanath gets death threat : গো-সুরক্ষার উদ্যোগ নেওয়ায় প্রাণনাশের হুমকি যোগীকে !

গো-শালা তৈরি করে গরু সুরক্ষার ব্যবস্থা করায় প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে (Yogi Adityanath gets death threat) ৷ যোগী আদিত্যনাথ এবং ভারতীয় কিষান মঞ্চের জাতীয় সভাপতিকে হুমকি চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ (Death Threat for Cow Protection) ৷

8. Twitter CEO Parag Agrawal profile: কে পরাগ আগরওয়াল ? ভারতীয় বংশোদ্ভূত টুইটার সিইও-র পড়াশোনা, কেরিয়ার, বেতন একনজরে

টুইটারের সিইও (new Twitter CEO) হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরাগ আগরওয়াল (Twitter CEO Parag Agrawal's profile)৷ জেনে নিন তাঁর পড়াশোনা, কেরিয়ার ও বেতন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য (Who is Parag Agrawal)৷

9. Lionel Messi wins Ballon dOr : সপ্তম ব্যালন ডি'অর ছিনিয়ে নিলেন মেসি

শেষবার জিতেছিলেন দু'বছর আগে 2019 সালে ৷ এবছর ফের সোনার বল তাঁর দখলে ৷ কেরিয়ারের সপ্তম ব্যালন ডি'অর জিতলেন লিওনেল মেসি (Lionel Messi wins Ballon dOr seventh time) ৷

10. India Offers Vaccines to Africa: ওমিক্রন আক্রান্ত দেশগুলিকে ভ্যাকসিন সরবরাহের প্রস্তাব কেন্দ্রের

আফ্রিকায় করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রনের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সেখানকার দেশগুলির পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিল বিদেশমন্ত্রক (Centre Offers Vaccines to African Countries) ৷ সেই সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক এবং কোভ্যাকসের (India Provids Vaccines Through Covax) মাধ্যমে আফ্রিকান দেশগুলিকে ভারতে তৈরি ভ্যাকসিন সরবরাহের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ৷