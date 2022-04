1. Ranbir-Alia Wedding : বুধবারই চার হাত এক হচ্ছে রণবীর-আলিয়ার, নিশ্চিত করলেন নীতু কাপুর

বুধের সন্ধেয় মেহন্দি অনুষ্ঠানের শেষে সব জল্পনা ওড়ালেন রণবীরের মানীতু কাপুর ৷ কালই চার হাত এক হচ্ছে রণবীর এবং আলিয়ার ৷ জানিয়ে দিলেন ঋষি-জায়া (Neetu Kapoor says Ranbir-Alia will tie the knot tomorrow) ৷

2. Dhankhar on Bengal Law and Order : সাংবিধানিক কর্তব্য পালন অবশ্যিক, ঐচ্ছিক নয়: রাজ্যপাল

রাজভবনে মুখ্যসচিব ও ডিজির সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ তার পর টুইট করে জানালেন, সাংবিধানিক কর্তব্য পালন অবশ্যিক বিষয়, কোনও ঐচ্ছিক বিষয় নয় (Governor Dhankhar Reaction after Meeting with Bengal CS and DG) । রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়কেও (Bengal CM Mamata Banerjee) তলব করেছেন রাজ্যপাল ৷

3. Behala Clash Audio leaked: তৃণমূল আশ্রিত দুই তোলাবাজের অডিয়ো ফাঁস

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর গন্ডগোলে উঠে এল তোলবাজির প্রসঙ্গ ৷ ফাঁস হল তুই তোলাবাজের কথোপকথনের অডিয়ো (Behala Clash Audio leaked) ৷

4. Jhalda Murder Case : ঝালদায় কাউন্সিলর খুনের তদন্তে ভাষাগত সমস্যায় বিপাকে সিবিআই

গত 13 মার্চ পুরুলিয়ার ঝালদা পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুকে খুন করা হয় (Jahlda Congress Councilor Murder Case) ৷ পরে ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ সেই তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এই সংস্থা ৷ কিন্তু তদন্তকারীদের ঝালদায় ভাষাগত সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে (CBI Facing Language Problem in Jhalda Murder Case Investigation) ৷

5. Viral Audio on Hanskhali Rape : হাঁসখালি ধর্ষণ-কাণ্ডে ভাইরাল অডিয়ো, প্রকাশ্যে আরও এক অভিযুক্তের নাম

হাঁসখালি ধর্ষণ নিয়ে উত্তাল গোটা রাজ্য ৷ কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে (Calcutta HC Orders CBI Investigation in Hanskhali Rape) ৷ এবার এই ঘটনায় একটি অডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷

6. Magrahat Double Murder : মগরাহাট জোড়া খুনে অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনা পুনর্নির্মাণ পুলিশের

গত শনিবার সকালে দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটে ওই জোড়া খুন হয় (Magrahat Double Murder Case) ৷ সেই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে মূল অভিযুক্ত জানে আলম মোল্লা ৷ বুধবার তাকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ (Reconstruction of Magrahat Murder Case by Diamond Horbour Police) ৷

7. Suvendu Adhikari Injured : পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, সিউড়িতে ব্যারিকেড ভেঙে জখম শুভেন্দু

পায়ে ব্যারিকেড পরে আহত রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari injured during Suri rally) । এদিন সিউড়ি সার্কিট থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল বিজেপি নেতা-কর্মীদের ৷

8. Kabir Suman in Controversy : ধর্ষণের প্রতিবাদকারীরা 'নপুংসক', সোশ্যাল মিডিয়ায় আবারও বেলাগাম 'গানওয়ালা'

রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া একের পর ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে ফোনে তাঁর প্রতিক্রিয়া চাওয়া হয় ৷ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষণের ঘটনার নিন্দা তো দূরে থাক, উলটে ধর্ষণের প্রতিবাদে যে বা যারা সরব হচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের 'নপুংসক' আখ্যা দিলেন সুমন (Controversial post of Kabir Suman makes headline once again) ৷

9. Calcutta High Court : মাথায় বন্দুক ঠেকালেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিচার থামবে না, এজলাসে বললেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্নীতির মামলায় একের পর সিবিআই তদন্তের নির্দেশ ও কড়া নির্দেশ জারিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চলছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷ তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা এই জন্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের দাবি তুলেছেন (Tensed Situation at Calcutta HC over Boycott Justice Avijit Ganguly Issue) ৷ তা নিয়ে মঙ্গলবারের পর বুধবারও গোলমাল হল আদালতে ৷

10. WB Guv urged CM for interaction : আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আজই কথা বলতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্যপালের

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়ে আজই আলোচনার ইচ্ছেপ্রকাশ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় (Jagdeep Dhankhar has urged CM Mamata Banerjee for interaction) ৷