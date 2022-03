1. Mamata Attacks Modi Govt : রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব মুখ্যমন্ত্রী

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ হল 2022-23 আর্থিক বছরের বাজেট (West Bengal Budget 2022-23) ৷ তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন (Bengal CM Mamata Banerjee Attacks Modi Government) ৷ তিনি রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন ৷

2.SSC Recruitment Case : এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়াল পার্থ চট্টোপাধ্যায়েরও

শুক্রবার হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে সাক্ষী দিতে এসে স্কুল সার্ভিস কমিশনের তৎকালীন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহা একটি নথির পরিপ্রেক্ষিতে জানান, একটি বিষয় তাঁকে দেখে নেওয়ার জন্য লিখিত অনুরোধ করেছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় Partha Chatterjee named in SSC recruitment corruption case)।

3.RBI Action Against Paytm : পেটিএমে খোলা যাবে না নয়া অ্যাকাউন্ট, নির্দেশ আরবিআইয়ের

ডিজিটাল পেমেন্ট সংস্থা পেটিএমকে আইটি অডিট করানোরও নির্দেশ দিয়েছে আরবিআই (RBI orders Paytm)

4.Exclusive interview of Md Akbar : ফুটবল মক্কায় ‘বাদশা’ হয়ে ওঠার কাহিনি, ইটিভি ভারতকে শোনালেন আকবর

সাত ও আটের দশকে তাঁকে বলা হত কলকাতা ময়দানের বাদশা (Md Akbar Interview) । তিন প্রধানে খেলা মহম্মদ আকবরের গোল করার দক্ষতা এতটাই ছিল যে, শুধু বিপক্ষ দল নয়, দাদা মহম্মদ হাবিব পর্যন্ত ভাইকে সমীহ করতেন । তাঁর করা 13 সেকেন্ডের গোলের রেকর্ড দীর্ঘ 45 বছর ধরে অটুট ৷ হায়দরাবাদের বাড়িতে বসে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনুভব খাসনবীশের কাছে নস্টালজিয়ায় ভাসলেন কলকাতা ময়দানের ছোটে মিঁঞা ৷ আজ তার প্রথম কিস্তি ৷

5.Guidelines for Indian Students in Russia : রাশিয়ায় নিরাপদ ভারতীয় পড়ুয়ারা, জানাল মস্কোর দূতাবাস

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে (Rusia-Ukraine War) ৷ সেই পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় থাকা কি নিরাপদ ? জানতে চান ভারতীয় পড়ুয়ারা ৷ তাই মস্কোর ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, রাশিয়ায় নিরাপদ পড়ুয়ারা (Moscow Indian Embassy says Students in Russia are Safe) ৷

6.Mamata Banerjee on BJP Win : চার রাজ্যের ভোটের ফলে মানুষের রায় প্রতিফলিত হয়নি, দাবি মমতার

প্রধানমন্ত্রীর দাবি পত্রপাঠ খারিজ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর সাফ বক্তব্য, মানুষের রায় নয়, উত্তরপ্রদেশ-সহ চার রাজ্যে কারচুপি করে জিতেছে বিজেপি (Mamata Banerjee says assembly election result in UP is not the verdict of the people) ৷

7.WB Budget 22-23 : ঋণ, আবগারি শুল্ক এবং কেন্দ্রীয় অনুদানের নির্ভরতা কাটানোর দিশা নেই বাজেটে

বাজেট ভাষণে বড় বড় কথা বলা হলেও, বিভিন্ন বাজেট নথি থেকে এটা পরিষ্কার যে, রাজস্ব বাড়ানোর জন্য আবগারি শুল্কর উপর নির্ভরতা ও দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য খোলা বাজার থেকে ঋণ এবং কেন্দ্রীয় অনুদানের উপর নির্ভরতার বাইরে বেরতে পারল না রাজ্য সরকার (West Bengal Budget cant get over dependence on Borrow, Excise duty, Central Grant) ।

8.PM Modi at Gujarat : পাঁচ রাজ্যের ভোটে বাউন্ডারি হাঁকানোর পরদিনই গুজরাতে মোদির রোড শো

শুক্রবার দু’দিনের সফরে আমেদাবাদে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi holds massive roadshow in Ahmedabad) ৷ এদিন তিনি সেখানে রোড-শোতে অংশগ্রহণ করেন ৷ এছাড়া আরও একাধিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন তিনি ৷

9.PK takes a dig at PM: আসল লড়াইটা 2024-এই হবে সাহেব ! নমোকে বিঁধলেন পিকে

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে পাঁচে চার পেলেও, সেই ফল কখনওই লোকসভা নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে না (PK takes a dig at PM)৷ আসল লড়াইটা 2024 সালেই হবে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের জবাব দিয়ে এ কথা বললেন প্রশান্ত কিশোর (Prashant Kishor attacks PM Modi)৷

10.Truck Catches Fire : চলন্ত লরিতে আগুন, নিমেষে পুড়ে ছাই

রাস্তায় চলন্ত খড় বোঝাই লরিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটল আসানসোলে (Truck Catches Fire)। কুলটি থানার অন্তর্গত ইস্কো বাইপাস রোডে ঘটনাটি ঘটে। আজ সন্ধ্যায় একটি খড় বোঝাই লরিতে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। কী কারে আগুন লাগে তা জানা যায়নি। আগুন দেখেই চালক ও খালাসি লরি থেকে নেমে পালায়। পুলিশের পক্ষ থেকে দমকলকে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু দমকল আসার আগেই খড় বোঝাই লরি জ্বলে যায়। ঘটনার জেরে ইস্কো বাইপাস রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে।