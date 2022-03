1. Indians Evacuation From Sumy : 12টি বাসের লম্বা কনভয়ে সুমি ছাড়লেন সকল ভারতীয়, জানাল বিদেশমন্ত্রক

বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সুমি থেকে 12টি বাসের কনভয়ে সকল ভারতীয়কে এদিন পলটোভায় আনা হল (A convoy consisting of 12 buses left from Sumy On Tuesday) ৷ সেখান থেকে তাদের 'অপারেশন গঙ্গা'য় উড়িয়ে আনা হবে দেশে ৷

2.Madhyamik Examination 2022: প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ খারিজ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

প্রশ্ন ফাঁস হয়নি জানালেন পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পরীক্ষা শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি এই কথা জানিয়েছেন (Secondary Examination English Language Question Paper Leak News)৷

3.Dhankhar Letter to WBLA Speaker : বিধানসভায় গোলমাল নিয়ে অধ্যক্ষকে দেখা করতে বললেন রাজ্যপাল

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হয় (Budget Session in WB Assembly) ৷ সেখানে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের (Bengal Jagdeep Dhankhar) ভাষণের সময় গোলমাল হয় ৷ সেই নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (WB Speaker Biman Banerjee) দেখা করার অনুরোধ করেছেন ৷

4.TMC-PK Relation : ফের একমঞ্চে মমতা-প্রশান্ত কিশোর, সংঘাত শেষে সন্ধির ইঙ্গিত

মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চে তৃণমূলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয় (TMC Working Committee Meeting) ৷ সেই বৈঠকে মঞ্চেই হাজির ছিলেন ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর (Poll Strategist Prashant Kishor) ৷ তৃণমূলের সঙ্গে আইপ্যাকের সম্পর্ক ছেদ নিয়ে যে জল্পনা চলছিল, এদিন তার ইতি হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

5.Suvendu slams Jay Prakash : ‘কচুবন থেকে ঘাসবনে গিয়েছেন’, জয়প্রকাশের বিজেপি-ত্যাগে মন্তব্য শুভেন্দুর

ফের ভাঙন বঙ্গ-বিজেপিতে ৷ গেরুয়া শিবিরের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম নিয়ে মুখ খুলে দলের বিরাগভাজন হয়েছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার, রীতেশ তেওয়ারিরা । শাস্তির কোপে পড়েছিলেন ৷ সূত্রের খবর, বিজেপির তরফে রীতেশ তেওয়ারিকে নিয়ে কিছুটা নরম অবস্থান নেওয়া হলেও জয়প্রকাশ মজুমদার নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে দল । তারপরেই আজ নজরুল মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শাসকদলে নাম লিখিয়েছেন তিনি ৷ জয়প্রকাশকে কটাক্ষ করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘উনি কচুবন থেকে ঘাসবনে গিয়েছেন । তৃণমূলীরাই ওঁকে করিমপুরে কচুবনে ফেলে দিয়েছিল (Suvendu Adhikari slams Jay Prakash Majumdar) ।’’

6.Mamata Banerjee On Independent Councillors : নির্দল-যোগে কড়া ব্যবস্থা, দলীয় সভায় বার্তা মমতার

সোমবার নজরুল মঞ্চে তৃণমূলের সাংগঠনিক সভায় দলের লক্ষ্য ও আগামী দিনের পথ ঠিক করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Supremo Mamata Banerjee) ৷

7.HC on Contai College Case : কাঁথি কলেজে দুর্নীতির মামলায় সৌমেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআরে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি হাইকোর্টের

কাঁথি কলেজে দুর্নীতি মামলায় সৌমেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআরে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল হাইকোর্ট ( High Court on Contai College Case ) ৷ 1 এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি । নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সৌমেন্দু ৷

8.Deganga Murder case : স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়ার জেরে বন্ধুকে খুন, ধৃত দুই

দেগঙ্গার যুবক খুনে চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে । পরকীয়ার জেরে খুন সন্দেহে পুলিশের জালে নিহতের দুই বন্ধু (Police Arrest Two People in Deganga Murder Case) । 24 ঘণ্টার মধ্যেই এই হত্যাকাণ্ডের রহস্যভেদ করল পুলিশ । রবিবার রাতে খুন হন রাজিবুল মণ্ডল ওরফে রাহুল ৷

9.Corona Update in Bengal : গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় মৃত 1, আক্রান্ত 68

বাংলায় করোনায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন মোট 21 হাজার 181 জন (Corona Death toll in Bengal)

10.Reshuffle in Mamata Cabinet : স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা, পুর-নগরোন্নয়নে ফের ফিরহাদ

মন্ত্রিসভায় রদবদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee Reshuffle in her Cabinet) ৷ তাঁর হাতে থাকা অর্থ দফতরের দায়িত্বে এবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Chandrima Bhattacharjee gets Finance Department in Mamata Govt) ৷ তাঁকে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ প্রতিমন্ত্রী করা হল ৷ একই সঙ্গে ফিরহাদ হাকিমের হাতে ফের গেল পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব ৷