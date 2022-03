1.Modi Putin Talk over Safe Evacuation : ফের মোদি-পুতিন কথা, ইউক্রেন সেনার হাতে বন্দি ভারতীয় পড়ুয়ারা, দাবি রাশিয়ার

দিনে দিনে পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে ৷ ইউক্রেনে একের পর এক জায়গা দখলে মরিয়া রাশিয়া ৷ এদিকে সেখানে বিপন্ন ভারতীয়রা (Modi Putin Talk over Safe Passage) ৷

2.West Bengal Weather Update : উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গে চড়ছে তাপমাত্রার পারদ

দিনের বেলায় রোদের আঁচ গায়ে লাগছে ৷ আবার রাতের দিকে হাল্কা ঠান্ডা (West Bengal Weather Update) ৷ সিজন চেঞ্জের এই সময়টাতে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷

3.Visva-Bharati Protest : তিন দিন ধরে বিশ্বভারতীতে চলছে ছাত্র আন্দোলন, ঠায় দফতরে কর্মসচিব

ছাত্রাবাস খুলে দেওয়ার দাবিতে অনড় পড়ুয়ারা ৷ তিন দিন ধরে বিশ্বভারতীতে লাগাতার চলছে আন্দোলন ৷ ঘেরাও করে রাখা হয়েছে কর্মসচিব আশিস আগরওয়াল-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুই আধিকারিককে ৷

4.Mamata In Varanasi : 'গো-ব্যাক' স্লোগান উপেক্ষা করে দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে বসেই আরতি দেখলেন মমতা

নিয়মের বেড়াজাল তোয়াক্কা না-করেই ঘাটের সিঁড়িতে আরতি দেখতে বসে পড়েন তিনি (Mamata Banerjee attends Ganga Aarti at Dashashwamedh Ghat in varanasi) ৷ আগামিকাল বারাণসীতে অখিলেশ যাদবের সমর্থনে জনসভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

5.TMC Landslide Win in Bengal Civic Polls 2022 : বঙ্গজুড়ে সবুজ ঝড়ে উড়ে গেল বিজেপি-সহ বিরোধীরা

108টি পৌরসভার ফলাফল প্রকাশিত হল বুধবার (Bengal Civic Poll Results 2022) ৷ শতাধিক পৌরসভা তৃণমূল দখল করল (tmc wins more than hundred municipality in west bengal) ৷ বিজেপি একটিও পৌরসভা দখল করতে পারেনি ৷ সিপিএম একটি পৌরসভা দখল করেছে ৷

6.Bengal Civic Poll Results 2022 : বাংলার পৌরভোটে বিরোধীদের পিছনে ফেলে সেঞ্চুরি নির্দল প্রার্থীদের

108টি পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফল (Bengal Civic Poll Results 2022) প্রকাশিত হল বুধবার ৷ শতাধিক আসনে জিতেছেন নির্দল প্রার্থীরা (independent candidates of bengal civic polls 2022 wins more than hundred seats) ৷ তাদের ধারেকাছেও নেই বিরোধীরা ৷

7.Corona Update in Bengal : দ্বিতীয় ঢেউ পরবর্তী সময়ে প্রথম মৃত্যুহীন দিন দেখল বাংলা

সামান্য বাড়ল সংক্রমণের হার এবং সংক্রমণের সংখ্যা ৷ তবে গত 24 ঘণ্টায় ভাইরাসে মৃত্যুহীন বাংলা (In past 24 hours WB registers no COVID death case) ৷

8.Pancake week in Russia : ইউক্রেনে যুদ্ধের ভয়াবহতা, রাশিয়ায় পালন হচ্ছে ‘প্যান কেক সপ্তাহ’

ইউক্রেনে এখন যুদ্ধের ভয়াবহতা ৷ ভারি বুটের শব্দ ও বারুদের গন্ধে ক্ষতবিক্ষত ছবির মতো সুন্দর দেশ ৷ অন্যদিকে রাশিয়ায় মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে ‘প্যান কেক সপ্তাহ’ (Pancake week is celebrating in Russia) ৷

9.IPL 2022 : কঠোর নিভৃতবাস কাটিয়ে 14-15 মার্চ মুম্বইয়ে অনুশীলনে নামছে আইপিএলের দলগুলো

বিসিসিআই কিংবা আইপি এল গভর্নিং বডির তরফ থেকে অফিসিয়াল কোনও ঘোষণা না-হলেও বৈঠকের পর সংবাদসংস্থাকে এমনই দাবি করেছে বিসিসিআই'য়ের একটি সূত্র ৷ 8 মার্চ থেকে মুম্বইয়ে পৌঁছতে শুরু করবেন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোর ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফেরা (Players are likely to start coming into the city from March 8) ৷

10.Raj Chakraborty on TMC Victory : এখন আর বিরোধী বলে কিছু নেই, পৌরভোটের ফলাফলে প্রতিক্রিয়া রাজ চক্রবর্তীর

রাজনীতিতে নেমেই বিধায়ক হয়েছেন চলচ্চিত্র পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ৷ তাঁর রাজনীতিতে পদার্পণের পর এটাই প্রথম পৌরনির্বাচন ৷ এবং সেই নির্বাচনে বারাকপুর পৌরসভা রইল বিরোধীশূন্য ৷ ভোটের ফল প্রকাশের পর বারাকপুরের বিধায়ক তাঁর প্রতিক্রিয়ায় (Raj Chakraborty on TMC Victory) বললেন, "এই জয় মা মাটি মানুষের জয়, জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ মানুষ এত দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন আরও কাজ করে তাদের ঋণ শোধ করতে হবে । শুধু রাস্তাঘাট, ড্রেন পরিষ্কার নয়, আরও অনেক সমস্যা আছে যেগুলির সমাধান করতে হবে । এবার একটা টিম হয়ে আমাদের সব কাজ করব । এখন আর বিরোধী বলে কেউ নেই । কে বিজেপি, কে সিপিএম আর কে কংগ্রেস সেটা দেখার নয় । আমাদের সবাইকেই পরিষেবা দিতে হবে ।"