1. Dhankhar Attacks Mamata : পশ্চিমবঙ্গে সফট টার্গেট হচ্ছেন রাজ্যপাল, ভিনরাজ্যে গিয়েও ধনকড়ের মুখে মমতার সমালোচনা

শুক্রবার রাজস্থান বিধানসভায় এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Dhankhar Attends a Programme at Rajasthan Assembly) ৷ সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে তাঁকে সফট টার্গেট করা হচ্ছে (Dhankhar says he is being a soft target as Governor) ৷

2. Nawsad Siddique on Law & Order : রামপুরহাট কাণ্ডে রাজ্যের সমালোচনা করলেও রাষ্ট্রপতি শাসনের পক্ষে নন নওশাদ সিদ্দিকি

সাধারণ মানুষ এবং জনপ্রতিনিধি কেউ সুরক্ষিতবোধ করছেন না (People are Not Feeling Safe in State Says Nawsad Siddique) ৷ তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ৷ রামপুরহাট রওনা হওয়ার আগে এমনটাই জানালেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ৷ তবে, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার পক্ষে তিনি নন বলে জানিয়েছেন নওশাদ ৷

3. TMC Oppose CBI Investigation : বিরোধিতা করেও রামপুরহাট কাণ্ডের তদন্তে সিবিআইকে সহযোগিতার আশ্বাস তৃণমূলের

ইতিমধ্যেই ঘটনায় 21 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। এরপরেও সিবিআই তদন্ত বৃহত্তর চক্রান্তকারীদের বাঁচানোর জন্য নয় তো। প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল (TMC Spokeperson questioned against CBI probe in Rampurhat incident) ৷

4. Cubs of Tigress Shila : মৃত্যু হল রয়্যাল বেঙ্গল শিলার সদ্যোজাত শাবকের

পাঁচ ফুটফুটে নতুন সদস্যদের আগমনে ক'দিন আগে যেমন খুশি ছিল শিলা-বিভান, তেমনই খুশিতে ছিল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ ৷ কিন্তু এখন তার চিত্রটা বদলেছে বেঙ্গল সাফারি পার্কে ৷ এখন চারিদিকে ভারাক্রান্ত পরিবেশ ৷ শিলার পাঁচটি সদ্যোজাতর (Birth of five royal cubs) মধ্যে ছোট্ট, ফুটফুটে শাবকটি মারা গিয়েছে আজ সকালে ৷ আবারও কষ্টে রয়েছে শিলা ৷ এই প্রথমবার নয়, এর আগেও একবার মা হয়ে সন্তান হারোনার কষ্ট পেয়েছে শিলা ৷ তবে তাকে সামলানোর জন্য আগের মত এবারও পাশে রয়েছে বিভান ৷

5. Illegal Arms Recovery : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই সক্রিয় হাওড়া সিটি পুলিশ, 24 ঘণ্টায় তিনটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

রাজ্যে মজুত থাকা বেআইনি অস্ত্র, বোমা উদ্ধার করতে হবে (Special Drive of West Bengal Police to Recover Illegal Arms) ৷ নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সেই নির্দেশের পর রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে অভিযান ৷ গত 24 ঘণ্টায় 3টি বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ (Howrah City Police Recovered Few Illegal Arms) ।

6. Anarul Hossain Arrest : বগটুই কাণ্ডে ধৃত আনারুলকে 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ

বগটুই কাণ্ডে ধৃত আনারল শেখকে (Anarul Hossain Arrest) রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন (police custody for 14 days) ৷

7. CBI to Investigate Rampurhat Massacre : বাতিল সিট, বগটুই গণহত্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

রামপুরহাটের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের (High Court on Rampurhat Bagtui Massacre) । 7 এপ্রিলের মধ্যে জমা দিতে হবে প্রাথমিক রিপোর্ট ৷

8. Arambag Road Block : আরামবাগে বাঁধের ভাঙনে নদীগর্ভে বাড়ি, প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগে রাজ্য সড়ক অবরোধ

আরামবাগ-কলকাতা রাজ্য সড়ক অবরোধ করলেন হরিণখোলার বাসিন্দারা ৷ নদীবাঁধ ভেঙে বাড়িঘর তলিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের (Mundeshwari River Erosion in Arambag) ৷ এ নিয়ে প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ ৷ তার পরেই পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা ৷

9. Miscreant Attack On CISF : ফরাক্কা ব্যারেজে জওয়ানের উপর দুষ্কৃতীর হামলা

অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত ফরাক্কা ব্যারেজের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ জওয়ান (Miscreant attack on cisf) ৷



10. 10th Class Student rescue from Bihar: অপহরণের 48 ঘণ্টার মধ্যে বিহার থেকে উদ্ধার মালদার নাবালিকা

অপহরণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিহার থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রীকে উদ্ধার করল পুলিশ । গ্রেফতার 4 অভিযুক্ত ৷ ধৃতদের আজ চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে (Student Rescue From Bihar)৷