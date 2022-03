1. Mamata to Visit Bagtui : বিরাট ষড়যন্ত্র ! আগামিকাল বগটুই যাচ্ছেন মমতা

বৃহস্পতিবার রামপুরহাট যাচ্ছেন মমতা (Mamata to go to Bagtui) ৷ এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নিজেই জানালেন সেকথা ৷

2. HC over Rampurhat Massacre Case : রামপুরহাট গণহত্যায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ আদালতের, শুনানি দুপুর 2টোয়

উপপ্রধানকে খুন ৷ তারপর প্রায় 10টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ৷ এই ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য ৷ এই ঘটনাকে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা হিসেবে গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court over Rampurhat Massacre) ৷

3. Rampurhat Massacre : নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকব না, রামপুরহাট কাণ্ডে মমতাকে পাল্টা চিঠি রাজ্যপালের

রামপুরহাট কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির জবাব দিয়ে তাঁর অতীত আন্দোলনের কথা স্মরণ করালেন রাজ্যপাল (Jagdeep Dhankhar Tweet) জগদীপ ধনকড় (Dhankhar's reply to Mamata over Rampurhat Arson) ৷ জানিয়ে দিলেন, তিনি নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবেন না ৷

4. Md Selim in Rampurhat : 'বাংলার বুকে তৃণমূলের কবর খুঁড়তে হবে', বগটুইয়ে পৌঁছে বললেন সেলিম

সোমবার রাতে গণহত্যার পর বুধবার সকালে রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে পৌঁছে বললেন সিপিআইএমের নয়া রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (CPIM state secretary Md Selim reaches at Bogtui village in Rampurhat) ৷এদিন সকালে বাইকে চড়ে শুনশান বগটুইয়ে ঢোকেন মহম্মদ সেলিম ৷ ছিলেন সিপিআইএমের অন্যান্য নেতারাও ৷

5. BJP MLAs Towards Rampurhat : রামপুরহাটে যাচ্ছেন 55 বিজেপি বিধায়ক, কিড স্ট্রিট থেকে ছাড়ল দু'টি বাস

আজই রামপুরহাটের বগটুইয়ে যাচ্ছেন বিজেপি বিধায়কেরা ৷ পৌঁছবেন শুভেন্দু অধিকারীও (BJP MLAs Towards Rampurhat) ৷

6. Fuel Price Hike : আজও বাড়ল জ্বালানির দাম, কলকাতায় পেট্রল 106.34 ও ডিজেল 91.42 টাকা

লাগাতার দু’দিন ঊর্ধ্বমুখী পেট্রল-ডিজেলের দাম (Petrol-Diesel Price Hiked for Second Consecutive Day) ৷ কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে পেট্রল ও ডিজেলের দাম 80 থেকে 85 পয়সা বেড়েছে ৷ কলকাতায় পেট্রলের দাম 106.34 টাকা ও ডিজেলের দাম বেড়ে 91.42 টাকা হয়েছে ৷

7. West Bengal Weather Update : 36 ডিগ্রিতে পৌঁছবে পারদ, গরমে পুড়বে বঙ্গ

অশনির কোনও প্রভাবের আভাস বঙ্গে নেই ৷ তবে দক্ষিণে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে (West Bengal Weather Update) ৷

8. Kalyan Attacks BJP : 'লকেট'কে নূপুর করেছি, 'অগ্নি'কে জল করতে পারব ; আসানসোলে কটাক্ষ কল্যাণের

আসানসোল লোকসভা আসনের উপ-নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে বিজেপির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ও আসানসোলে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলকে কটাক্ষ করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

9. Rampurhat Massacre : রামপুরহাট-কাণ্ডের জের, সফর কাটছাঁট করে কলকাতা ফিরলেন রাজ্যপাল

শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় ফিরলেন রাজ্যপাল (Governor Back to Kolkata from Mid Way of Siliguri Tour) ৷ কলকাতায় ফিরে তিনি রামপুরহাটে যেতে পারেন বলে সূত্রের খবর ৷ পাশাপাশি, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবকে রাজভবনে তলব করতে পারেন তিনি ৷

10. Firhad Attacks Opposition : রামপুরহাট-কাণ্ডে ঘোলা জলে মাছ ধরছে বিরোধীরা, কটাক্ষ ফিরহাদের

রামপুরহাট-কাণ্ড (Rampurhat Massacre) সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বুধবার ঘটনাস্থলে যান সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যান ৷ এই নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কটাক্ষ, রামপুরহাট-কাণ্ডে ঘোলা জলে মাছ ধরছে বিরোধীরা (TMC Leader Firhad Hakim Attacks Opposition Parties on Rampurhat Massacre) ৷