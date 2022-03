1.The Kashmir Files : কাশ্মীর ফাইলস দেখার জন্য সরকারি কর্মীদের অর্ধদিবস ছুটি দিলেন হিমন্ত

মঙ্গলবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বিবেক অগ্নিহোত্রীর ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ ওই সিনেমাটি দেখেন (Assam CM Himanta Biswa Sarma announces a half day special leave for employees to watch The Kashmir Files) ৷ এর পর তিনি ওই সিনেমা দেখার জন্য রাজ্য সরকারি কর্মীদের অর্ধ দিবস ছুটি মঞ্জুর করলেন তিনি ৷

2. Left Front Candidates for Bye Election : আসানসোল-বালিগঞ্জ উপ-নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা বামফ্রন্টের

আসানসোল লোকসভা ও বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন হবে আগামী 12 এপ্রিল (Bye Election for Asansol and Ballygunge) ৷ আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় ইস্তফা দেওয়ায় ওই আসন শূন্য ছিল ৷ অন্যদিকে বালিগঞ্জ আসনটি শূন্য হয় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে ৷

3. Bhagwant Mann takes oath : বিধায়কদের দাম্ভিক না-হওয়ার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ মানের

শপথ নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অভিনন্দন বার্তা পান পঞ্জাবের নয়া মুখ্যমন্ত্রী (PM Modi congratulates Bhagwant Mann after taking oath) ৷ প্রধানমন্ত্রী টুইটে লেখেন, "পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়া ভগবন্ত মান জি'কে অভিনন্দন ৷ রাজ্যের মানুষের কল্যাণে এবং পঞ্জাবের সামগ্রিক উন্নয়ণের কথা ভেবে একসঙ্গে কাজ করব ৷"

4. Police Patrolling on Holi : বেপরোয়া বাইক রুখতে দোলের দিন শহরে নজরদারি লালবাজারের

দোলের দিন শহরের বেপরোয়া বাইক আরোহীদের শায়েস্তা করতে রাজপথে বিশেষ নজরদারি চালাবে লালবাজার (Police Patrolling on Holi) ৷ থানার অফিসার ইনচার্জের ইমেইল মারফত এই বার্তা লালবাজারের তরফে পাঠানো হয়েছে ৷ এছাড়াও বিশেষ কর্তব্য পালন করবে কলকাতা পুলিশের প্রমিলা বাহিনী উইনার্স টিম ।

5. TET Candidates Protest : চাকরির দাবিতে প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিক্ষোভ, উত্তেজনা হাজরায়

হাজরা মোড়ে প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ (Primary TET Qualified Candidates Agitation) ৷ মুখ্য়মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন জমা দেওয়ার আগেই পুলিশি বাধা ৷ পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও গরমের জেরে অসুস্থ একাধিক বিক্ষোভকারী ৷

6. ICC Test Rankings : টেস্ট ব়্যাংকিংয়ে ফের পতন কোহলির, প্রথম পাঁচে উঠে এলেন বুমরা

বুধবার আইসিসি প্রকাশিত বোলারদের টেস্ট ব়্যাংকিংয়ে চারে স্থান করে নিয়েছেন বুমরা (Jasprit Bumrah is among top five bowlers at latest ICC test rankings) ৷ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে দ্বিতীয় তথা গোলাপি বল টেস্টে এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট-সহ আট উইকেট দখলে নেন গুজরাত পেসার ৷

7. Defamation Case Hearing on Suvendu : নিম্ন আদালতে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলার শুনানিতে নিষেধাজ্ঞা হাইকোর্টের

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না নিম্ন আদালত (Lower Court will not Takes Any Action in Defamation Case Against Shuvendu Adhikari ) ৷ আজ কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তর সিঙ্গল বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছিলেন শুভেন্দু ৷ সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷

8. Murder over Property Dispute : সম্পত্তি বিবাদের জেরে শ্বাসরোধ করে খুন, অভিযুক্ত দাদা-ভাইপো

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইকে পিটিয়ে, শ্বাসরোধ করে খুন করল দাদা আর তার ছেলে (Brother Killed For Property in Malda)। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সোনাকুল গ্রামে । নিহতের নাম জাহাঙ্গির আলম । বয়স 52 বছর ।

9. Mamata on Ukraine Students: ইউক্রেন ফেরত পড়ুয়াদের রাজ্যে পড়ার সুযোগ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বুধবার যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Ukraine Students)৷ এদিন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউক্রেন ফেরত 364 জন পড়ুয়া ৷

10. Rohingya Arrested from NJP Station: এনজেপি স্টেশন থেকে গ্রেফতার 7 রোহিঙ্গা

ফের এনজেপি রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হল 6 জন মহিলা-সহ সাত রোহিঙ্গাকে (Rohingya Arrested from NJP Atation)। বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবির থেকে পালিয়ে দিল্লিতে পালানোর ছক ছিল তাদের ।