1. Outsider Issue in Bye Poll : উপনির্বাচনে তৃণমূলের জন্য এবার কি বুমেরাং হতে চলেছে বহিরাগত ইস্যু ?

আগামী 12 এপ্রিল আসানসোল ও বালিগঞ্জে উপনির্বাচন (Bye Election in Asansol-Ballygunge) ৷ ওই দুই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর ফের শুরু হয়ে বহিরাগত বিতর্ক ৷ এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই নিয়ে তোপ দাগছে বিজেপি ও অন্য বিরোধীরা (BJP-Left Attacks TMC on Outsider Issue) ৷

2. Jhalda Congress councillor murder : ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলর খুনের ঘটনায় আটক নিহতের দাদা ও ভাইপো

রবিবার বিকেলে ঝালদা বাঘমুন্ডি রোড ধরে হাঁটার সময় দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হন তপন কান্দু । পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর (Congress Councillor Shot Dead at Jhalda yesterday) ৷

3. IND vs SL DN Test : অধিনায়কের ব্যাটে লড়াই জারি শ্রীলঙ্কার, সিরিজ জিততে ভারতের চাই 6 উইকেট

মেন্ডিস 54 রানে আউট হলেও লড়াই জারি অধিনায়ক করুণারত্নের ৷ 4 উইকেটে 151 রান তুলে তৃতীয় দিন চা-বিরতিতে গেল শ্রীলঙ্কা ৷ অর্থাৎ, গোলাপি বল টেস্টের সঙ্গে সিরিজ জিততে ভারতের চাই আরও 6 উইকেট (India need six more wickets to win the test series against Sri Lanka) ৷

4. KMC Modern Control Room: চটজলদি জমা জলের হদিশ পেতে আধুনিক হচ্ছে কলকাতা পৌরনিগমের কন্ট্রোল রুম

আধুনিক হচ্ছে কলকাতা পৌরনিগমের কন্ট্রোল রুম (Kolkata Municipal Corporation Control Room) ৷ নিকাশি ব্যবস্থার খুঁটিনাটি তথ্য জানতে বেশ কিছু জায়গায় বসছে মিটারও। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতেই এমন উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন পৌরনিগমের আধিকারিকরা ৷

5. Jhalda Congress councillor murder : ঝালদায় কাউন্সিলর খুনের ঘটনায় জড়িত পুলিশ, অভিযোগ অধীরের

গতকাল বিকেলে গুলি করে খুন করা হয় পুরুলিয়ার ঝালদা পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুকে ৷ তারই প্রতিবাদে আগামীকাল 12 ঘণ্টা জেলা বনধের ডাক দিয়েছে পুরুলিয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব (Congress calls for strike in Purulia)। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এদিন ঝালদায় উপস্থিত হয়ে শাসকদল ও ঝালদার পুলিশ প্রশাসনকে একহাত নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ তাঁর অভিযোগ, আইসি সরাসরি এই খুনের সঙ্গে জড়িত ৷ তপন কান্দু ও তাঁর পরিবারকে বিভিন্ন ভাবে ভয় দেখিয়েছে পুলিশ। প্রয়োজন হলে তাঁরা কোর্টে যাবেন বলেও জানান অধীর।

6. CPIM state conference : মঙ্গলবার শুরু সিপিআইএমের রাজ্য সম্মেলন, কমিটিতে নতুন মুখ ঘিরে জল্পনা

রাত পোহালে শুরু হতে চলা রাজ্য সম্মেলনেই নির্ধারিত হবে সিপিআইএমের নয়া রাজ্য কমিটি (CPIM new state committee to be decided at state conference) ৷ বাদ পড়বেন কারা, অন্তর্ভুক্তিই বা ঘটবে কাদের-তা নিয়ে চলছে পারমুটেশন কম্বিনেশন ৷

7. Nitish Kumar : আইনশৃঙ্খলা নিয়ে হট্টগোল বিহার বিধানসভায়, অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা কাটাকাটি নীতীশের

লখিসরাইয়ে বিহার বিধানসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ঘটনায় সদনে হট্টোগোল (Misbehavior with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) ৷ যার জেরে মেজাজ হারালেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার (Nitish Kumar Became Angry In Bihar Assembly) ৷ স্পষ্ট জানালেন পুলিশ প্রশাসন তাদের কাজ করছে ৷ এটা বিধানসভায় তোলার বিষয় নয় ৷ প্রসঙ্গত, লখিসরাইয়ে গত দু’মাসে 9টি খুনের ঘটনা ঘটেছে ৷ ফলে সেখানকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বিরোধী এমনকি এনডিএ জোটের প্রধান দল বিজেপি নীতীশ কুমারের উপর চাপ তৈরি করছে ৷

8. COVID19 vaccination of 12-14-year-olds: বুধে শুরু 12-14 বছর বয়সিদের টিকাকরণ

আগামী বুধবার থেকে 12-14 বছর বয়সিদের কোভিড টিকাকরণ শুরু হচ্ছে (COVID19 vaccination of 12 14 year olds starts from March 16) ৷ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য (Mansukh Mandaviya on covid vaccination) ৷



9. drugs recovery At NJP Station: এনজিপি স্টেশন থেকে থেকে 10 কোটির মাদক উদ্ধার, গ্রেফতার 3

রাজধানী এক্সপ্রেসে মাদক পাচারের ছক ভেস্তে দিল এসটিএফ (STF Raid)। উদ্ধার হল 10 কোটি টাকার মাদক (Siliguri drugs recovery)। এই ঘটনায় এক মহিলা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ (huge drugs recovered)। রবিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে অভিযান চালায় এসটিএফের একটি বিশেষ দল । গুয়াহাটি থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে মাদক পাচারের ছক কষা হয়েছিল । ধৃতরা হল নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের বাসিন্দা শের বাহাদুর তামাং, অসমের শিবসাগরের বাসিন্দা প্রভা মল্লিক দুয়ারা ও মুর্শিদাবাদের লালগোলারা বাসিন্দা মহম্মদ সফিকুল ইসলাম । উদ্ধার করা হয়েছে 2 কেজি 223 গ্রাম উন্নতমানের ব্রাউন সুগার । ধৃতদের সোমবার জলপাইগুড়ি (Siliguri news) আদালতে তোলা হয় ।

10. Road Accident in Alipurduar : পুলিশের তাড়ায় পালাতে গিয়ে বালিবোঝাই ট্রাকের ধাক্কা টোটোতে, মৃত দুই

আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া আইটিআই মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় এক টোটোচালক ও যাত্রীর মৃত্যু। অভিযোগ, পুলিশের তাড়া খেয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে আসা একটি বালিবোঝাই লরি ওই টোটোকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের (Two People Die in Road Accident in Alipurduar)। যার জেরে এলাকায় ছড়িয়েছে ব্যাপক উত্তেজনা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে পুলিশের।