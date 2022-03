1.BJP Wins in Uttar Pradesh : মোদি-যোগীর উপর আস্থা রেখে উত্তর দিল উত্তরপ্রদেশ

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার ফল ঘোষণা হল বৃহস্পতিবার (Five States Assembly Poll Results 2022) ৷ চার রাজ্যের সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপি ৷ উত্তর প্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের উপর ভরসা রাখলেন উত্তর প্রদেশের মানুষ (People of UP Voted for Modi-Yogi) ৷

2.Yogi's Record in UP Poll : উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয়বার জিতে যে সাতটি রেকর্ড করলেন যোগী আদিত্যনাথ

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপি (UP Assembly Poll Results 2022) ৷ দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পথে যোগী আদিত্যনাথ (UP CM Yogi Adityanath) ৷ জয়ের পর তিনি সাতটি রেকর্ড করলেন ৷ কী কী সেই রেকর্ড দেখে নিন এক নজরে...

3.UP Assembly Election Result 2022 : সাইকেল পাংচার, উত্তরপ্রদেশে যোগীই সিকন্দার

রেকর্ড গড়ে দ্বিতীয়বারের জন্য উত্তরপ্রদেশে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি (UP Assembly Election) ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'দফার প্রচারের পরেও ভরাডুবি এড়াতে পারল সমাজবাদী পার্টি ৷ একই ফল কংগ্রেস, বসপা'রও ৷

4.Bhagwant Singh Mann Punjab Election : একসময় বিচারক সিধুকে হাসাতে কসরৎ করতেন ভগবন্ত, আজ শেষ হাসি হাসলেন তিনিই

জনপ্রিয় কমিডিয়ানকেই এবার মুখ্যমন্ত্রী মুখ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অরবিন্দ ৷ তাঁর মুখে আজ হাসি ফোটালেন ভগবন্ত সিং মান (Bhagwant Singh Mann From a Comedian To CM)৷

5.Punjab Assembly Election Result 2022 : ঝাড়ুর দাপটে পঞ্জাবে 'হাত' বদল, আরও এক রাজ্য কেজরিওয়ালের ঝুলিতে

সমস্ত এক্সিট পোলেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল এবার পঞ্জাব হাতছাড়া হতে চলেছে কংগ্রেস, ক্ষমতা দখল করতে পারে আপ ৷ সেই ইঙ্গিতই ক্রমশ বাস্তবের পথে এগোচ্ছে (Punjab Assembly Election Result) ৷

6.Suvendu on BJP Victory : তৃণমূল দক্ষিণ কলকাতা ভিত্তিক আঞ্চলিক দল, চার রাজ্যে বিজেপির জয়ে মন্তব্য শুভেন্দুর

চার রাজ্যে বিজেপি সাফল্য যেন বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে পৌরভোটের পর নেতিয়ে পড়া এ রাজ্যের গেরুয়া শিবিরকে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক সকলেই এদিন ছিলেন খোশমেজাজে। এরইমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করতেও ভুললেন না শুভেন্দু (Suvendu Adhikari reacts after BJP's landslide victory in UP) ৷

7.Congress in Assembly Elections 2022 : পাঁচ রাজ্যে শূন্য, বেসামাল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ (Future of Congress) নিয়ে আরও প্রশ্ন তুলে দিন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

8.SP Worker attempt Suicide : উত্তরপ্রদেশে ভোটে হেরে বিধানসভার সামনে আত্মহত্য়ার চেষ্টা সপা কর্মীর

উত্তরপ্রদেশে সরকার গড়ার পথে বিজেপি তথা এনডিএ জোট ৷ এগিয়ে থাকার নিরিখে ম্যাজিক ফিগার পার করেছে বিজেপি (UP Assembly Election) ৷ তারপরেই বিধানসভার সামনে আত্মহত্য়ার চেষ্টা করলেন সমাজবাদী পার্টির এক কর্মী ।

9.curtains, pillow returning in Express Trains: এক্সপ্রেস ট্রেনে ফিরছে পর্দা, চাদর, বালিশ

ভারতীয় রেলে আবারও ফিরছে বগির জানলার পর্দা, সুতির চাদর ও বালিশ পরিষেবা (curtains, pillow returning in Express Trains)। রেলের সমস্ত জোনাল ম্যানেজারদের চিঠি দিয়ে এ কথা জানিয়েছেন রেল বোর্ডের অধিকর্তা বিপুল সিঙ্ঘল (bed cover, pillow returning in Express Trains) ৷

10.Punjab Assembly Election : ‘আম আদমি’র পঞ্জাব জয়ের উৎসব দুর্গাপুরে

দিল্লির পর পঞ্জাব ৷ ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিস্তার শুরু হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের তৈরি রাজনৈতিক দলের ৷ আর তার উচ্ছ্বাস দেখা গেল দুর্গাপুরে আম আদমি পার্টির সমর্থকদের মধ্যে (Durgapur AAP Supporters Celebrates Their Win in Punjab Assembly Election) ৷ নীল আবির ও মিষ্টি বিতরণ করে পঞ্জাব জয়ের আনন্দে মাতলেন বাংলার আপ সমর্থকরা ৷ দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকায় মিছিল বের করেন আপের সমর্থকরা ৷ সেই সঙ্গে চলল দেদার মিষ্টিমুখ ও নীল আবির খেলা ৷ সেই সঙ্গে তাঁদের বার্তা, ঝাঁড়ু হাতে আপের পরের লক্ষ্য দুর্নীতি মুক্ত বাংলা ৷