1. PV Sindhu Kancha Badam : ভুবনের কাঁচা বাদামে মোহিত সিন্ধুও, শাটল তারকার শরীর দোলানোর ভিডিয়ো ভাইরাল

বাদাম বিক্রি করতে গান গাইতেন বীরভূমের ভুবন বাদ্যকর । রাতারাতি ভাইরাল হয় এই গান । ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন পিভি সিন্ধু । তাতে দেখা যাচ্ছে, ভুবনের গাওয়া গানে নাচছেন দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী (PV Sindhu dances in Kancha Badam) ।

2.WB Assembly Session : অধ্যক্ষের কাছে বিধানসভায় তাঁর ভাষণের সরাসরি সম্প্রচার চাইলেন রাজ্যপাল, পাশ কাটালেন বিমান

বিধানসভায় রাজ্যপালের লাইভ বক্তৃতা নিয়ে বিতর্ক চলছে (Governor Jagdeep Dhankhar live speech controversy) ৷ এদিন জানা গেল, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে আগামিকাল ৷

3.Tweet of Jagdeep Dhankhar : বারবার আলোচনার প্রস্তাব দিলেও মুখ্যমন্ত্রীর আগ্রহের অভাব রয়েছে, ফের টুইট ধনকড়ের

রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসতে চান রাজ্যপাল (Jagdeep Dhankhar wants to talk with Mamata Banerjee) ৷

4.Shane Warne Death : ওয়ার্নের মৃত্যু কি অস্বাভাবিক ! মেঝে এবং তোয়ালেতে রক্তের দাগ পেল তাই পুলিশ

তাইল্যান্ডের কো সামুই দ্বীপে যে বন্ধুর সঙ্গে ওয়ার্ন বেড়াতে গিয়েছিলেন, তিনিই গত শুক্রবার অজি কিংবদন্তিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন (Shane Warne passed away due to a heart attack on Friday) ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি 708টি টেস্ট উইকেটের মালিককে ৷

5.Russia-Ukraine War : আজ রাতে হাঙ্গেরি থেকে রওনা দেবে ‘অপারেশন গঙ্গা’র শেষ বিমান

আজ ভারতীয় সময় মধ্যরাতে হাঙ্গেরি থেকে অপারেশন গঙ্গার শেষ বিমান রওনা দেবে (Embassy of India in Hungary Begins Its Last Leg of Operation Ganga Flights Today) ৷ তার আগে দূতাবাসের ক্যাম্প এবং যাঁরা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন, এমন ভারতীয় পড়ুয়াদের স্থানীয় সময় সকাল 10টা থেকে বেলা 12টার মধ্যে বুদাপেস্টের হাঙ্গেরিয়া সিটি সেন্টারের রাকোজি ইউটি-90এ পৌঁছতে বলা হয়েছে ৷

6.IND vs SL 1st Test : ব্যাটে-বলে নায়ক জাদেজা, প্রথম টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে ইনিংসে হারাল ভারত

প্রথম ইনিংসে 174 রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর দিমুথ করুণারত্নের দলকে ফলো-অন করতে পাঠান ৷ ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল 178 রানে ৷ ইনিংস এবং 222 রানে জিতে দু'ম্যাচের সিরিজে 1-0 এগিয়ে গেল রোহিত অ্যান্ড কোম্পানি ৷

7.Return from Ukraine : কৃষ্ণগঞ্জের বাড়ি ফিরেও অরিন্দমের কানে যেন বাজছে মিসাইলের শব্দ

ইউক্রেন থেকে ফিরে ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতার কথা জানালেন অরিন্দম ( student return home from Ukraine ) ৷ চিকিৎসক হওয়া তো দূরের কথা, আবারও পরিবারকে দেখতে পাবেন ভাবেননি (shared his experience ) ৷ বাড়িতে এসে কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস তাঁর ৷

8.Russia-Ukraine Conflict : ইউক্রেনে থাকা ভারতীয়দের জরুরি ভিত্তিতে গুগল ফর্ম পূরণ করার নির্দেশ বিদেশ মন্ত্রকের

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের মাঝে এখনও ইউক্রেনে আটকে বহু ভারতীয়রা ৷ তাঁদের ধাপে ধাপে বের করে আনছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ফের নির্দেশিকা জারি করল ভারত (Russia Ukraine Conflict) ৷

9.Anish Khan Death case : আনিশ মৃত্যুতে এবার পথে নামল কংগ্রেস

আনিশ খানের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury slams Mamata Banerjee) ৷

10.Minakshi Mukharjee's Parent Interview : জেলে ঢুকিয়ে মীনাক্ষীকে রোখা যাবে না, মেয়ের প্রতি বিশ্বাস বাবা-মায়ের

তাঁদের মেয়ে লড়াই থামাবে না, এমনটাই বিশ্বাস করেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের মা-বাবা (Parent of Minakshi Mukharjee has Full Faith in Their Daughter Fight) ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন মনোজ মুখোপাধ্যায় এবং পারুল মুখোপাধ্যায় ৷