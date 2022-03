1.UP Assembly Election Result 2022 : সাইকেল পাংচার, উত্তরপ্রদেশে যোগীই সিকন্দার

রেকর্ড গড়ে দ্বিতীয়বারের জন্য উত্তরপ্রদেশে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি (UP Assembly Election) ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'দফার প্রচারের পরেও ভরাডুবি এড়াতে পারল সমাজবাদী পার্টি ৷ একই ফল কংগ্রেস, বসপা'রও ৷

2. Punjab Assembly Election Result 2022 : ঝাড়ুর দাপটে পঞ্জাবে 'হাত' বদল, আরও এক রাজ্য কেজরিওয়ালের ঝুলিতে

সমস্ত এক্সিট পোলেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল এবার পঞ্জাব হাতছাড়া হতে চলেছে কংগ্রেস, ক্ষমতা দখল করতে পারে আপ ৷ সেই ইঙ্গিতই ক্রমশ বাস্তবের পথে এগোচ্ছে (Punjab Assembly Election Result) ৷

3.Congress in Assembly Elections 2022 : পাঁচ রাজ্যে শূন্য, বেসামাল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ (Future of Congress) নিয়ে আরও প্রশ্ন তুলে দিন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

4. Punjab Assembly Election Results 2022 : হেভিওয়েটরা ভূপতিত পঞ্চনদের দেশে, তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হার সিধুরও

চান্নিকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করায় ক্ষুন্ন হলেও অমৃতসরে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন সিধু ৷ কিন্তু বাস্তবে হল উল্টোটাই ৷ আপের জীবনজোৎ করের কাছে পৌনে 7 হাজার ভোটে হারলেন প্রাক্তন এই মন্ত্রী (Navjot Singh Sidhu lost from the Amritsar East assembly) ৷

5. Adhir Chowdhury on BJP : একার চেষ্টায় বিজেপিকে হারানো কঠিন, মেনে নিলেন অধীর

বিজেপির মতো সংগঠিত রাজনৈতিক দলকে এককভাবে হারানো কঠিন (No One will Defeat BJP in Single Handedly) ৷ বিজেপির জয়ের প্রশংসা করে সে কথা স্বীকার করে নিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী (Adhir Chowdhury Appreciates Result of BJP in Five State) ৷ উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মণিপুর-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর এমনটাই জানালেন লোকসভার কংগ্রেসের দলনেতা ৷ সেই সঙ্গে পঞ্জাব হাতছাড়া হওয়ার পিছনে, সে রাজ্যের অযোগ্য নেতৃত্ব দায়ী বলে মন্তব্য করেন অধীর ৷ পাশাপাশি, রাজনীতিতে আম আদমি পার্টির উত্থানের প্রশংসা করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷

6. Anubrata Mandal in Calcutta HC against CBI summon: গরু পাচার কাণ্ডে সিবিআইয়ের সমনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অনুব্রত

গরু পাচার কাণ্ডে সিবিআইয়ের পাঠানো সমনের বিরুদ্ধে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mandal in Calcutta HC against CBI summon) ৷

7. Man with Pig heart dies : শূকরের হৃদযন্ত্র নিল না মানবদেহ, 2 মাসেই মৃত্যু বেনেটের

যে মানবদেহে প্রথম শূকরের হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপিত (man who got 1st pig heart transplant dies) করা হয়েছিল, অস্ত্রোপচারের 2 মাস পরই তাঁর মৃত্যু হল (man who got 1st pig heart transplant dies) ৷

8. Intranasal Covid vaccine trial in AIIMS: নাক দিয়ে কোভিড টিকার বুস্টার ডোজ ! শুক্রে ট্রায়াল শুরু এইমসে

ভারত বায়োটেকের তৈরি নাকের মধ্যে দিয়ে কোভিড টিকার বুস্টার ডোজের ট্রায়াল (AIIMS Delhi to start booster dose trial of intranasal Covid vaccine) শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে দিল্লির এইমস হাসপাতালে (Intranasal Covid vaccine trial in AIIMS) ৷

9. Assembly Election Results 2022 : গেরুয়া ঝড়ে 'হাত' গোটাচ্ছে মণিপুরও, বিরাট জয় মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের

উত্তরাখণ্ড, গোয়ার পাশাপাশি মণিপুরেও কংগ্রেসকে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়ে সরকার গড়তে চলেছে গেরুয়া শিবির (BJP possibly to form government in Manipur once again) ৷

10. Water From Cylinders in Bankura : আজব কাণ্ড বাঁকুড়ার সারেঙ্গায়, গ্যাসের বদলে সিলিন্ডার থেকে বেরোচ্ছে জল

ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার থেকে বেরোচ্ছে জল (Water is Coming Out Instead of Gas From Cylinders in Bankura) ৷ এই আজব ছবি বাঁকুড়ার সারেঙ্গায় । হঠাৎ করে গ্যাস বন্ধ ৷ শত চেষ্টা করলেও অগ্নিশিখা জ্বালানো সম্ভব হয়নি ৷ সিলিন্ডারের মুখের কাছে একটি পেন দিয়ে চাপ দিতেই বেরিয়ে এল জল ৷ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এরকম ঘটনা প্রায়শই ঘটছে সারেঙ্গায় ৷