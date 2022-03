1.Mamata Slams BJP : "আমরা কৃষকদের গাড়িচাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করি না", বিধানসভায় বিজেপিকে আক্রমণ মমতার

বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন বিরোধীদের প্রবল গোলমালে রাজ্যপাল তাঁর ভাষণ ঠিকমতো পড়তে পারেননি ৷ এ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে (Mamata Slams BJP) ৷

2. Student death : পুলিশ আবাসন থেকে ঝাঁপ প্রেসিডেন্সির ছাত্রের ! শোরগোল সল্টলেকে

হঠাৎই ভারী কিছু পড়ার শব্দ ৷ বাইরে বেরিয়ে শিউরে উঠলেন সল্টলেকের পুলিশ আবাসনের বাসিন্দারা ৷ দেখলেন নিচে পড়ে রয়েছে এক যুবকের মৃতদেহ ৷ ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে ওই পুলিশ আবাসনে (youth dies after falling from 11th floor of police quarter in saltlake) ৷

3.BJP MLA Suspension : অসংসদীয় আচরণ ! অধিবেশনে 2 বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড

রাজ্যপালের ভাষণের দিন অসংসদীয় আচরণের জন্য বাজেট অধিবেশনে থেকে সাসপেন্ড করা হল বিজেপির দুই বিধায়ক মিহির গোস্বামী এবং সুদীপ মুখোপাধ্যায়কে (BJP MLA Suspend)।

4. Madhyamik Students Injured : পথ দুর্ঘটনায় জখম হল 2 মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, হাসপাতালে বসেই দিল পরীক্ষা

পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী (Two Madhyamik Students Injured in A Road Accident in Chanchal) ৷ এ দিন পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সময় টোটো উল্টে এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় (Injured Madhyamik Students Give Exam from Hospital) ৷

5.Book Fair Crowd : বইপ্রেমীদের ভিড়ে জমজমাট বইমেলা

গরম উপেক্ষা করে ভিড়ে ঠাসা বইমেলা জমজমাট (kolkata Book Fair Crowd) ৷

6.TMC Party Meeting : পুরানোদের বাড়তি দায়িত্বভার, মঞ্চে ফেরালেন পিকে’কে; নবীন-প্রবীণ ভারসাম্যের চেষ্টা মমতার

নবীন-প্রবীণ ভারসাম্য রাখার চেষ্টা শুরু করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Trying to Balance Between Old and New Generation of TMC) ৷ আর সেই কারণেই, পুরানো নেতৃত্বের দায়িত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি, নজরুল মঞ্চে তৃণমূলের সাংগঠনিক সভায় ফের প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে এলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে অভিষেকের নেতৃত্বে জনসংযোগের দায়িত্ব দিলেন পিকে’র সংস্থাকে ৷

7. MGNREGA workers problem: কলকাতা পৌরনিগমে আটকে গেল 100 দিনের কর্মীদের বেতন !

কলকাতা পৌরনিগমে (Kolkata corporation news) এ বার 100 দিনের কর্মচারীদের মাসিক বেতন আটকে গিয়েছে (MGNREGA workers problem)৷ এতেই চরম সংকটে পড়েছেন কর্মীরা ৷

8.Coimbatore Youth Joins Ukrainian Force : রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের বাহিনীতে কোয়েম্বাটোরের সাই নিকেশ

খারকিভে ইঞ্জিনিয়ারিং (Sai Nikesh Ravichandran joins Ukraine National Georgion Legion) পড়তে যাওয়া কোয়েম্বাটোরের 21 বছরের যুবক (Coimbatore youth joins Ukrainians in fight against Russian invasion) যোগ দিলেন ইউক্রেনের বাহিনীতে (Coimbatore youth joins Ukrainian force) ৷

9. US Bans Russian Oil-Gas Imports : চাপ আরও বাড়াতে রাশিয়ার তেল-গ্যাস আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা বাইডেনের

রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়াতে এবার সে দেশের তেল ও গ্যাস আমদানি আমেরিকায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন জো বাইডেন (Biden announces ban on Russian Oil-Gas Imports) ৷

