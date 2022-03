1. Budget Session in Assembly : "ভোটে হেরে নাটক করছে’’, বিধানসভায় বিজেপির বিক্ষোভ নিয়ে প্রতিক্রিয়া মমতার

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, রাজ্যপাল যদি ভাষণ না পড়তেন তাহলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হতে পারত ৷ (CM Mamata Banerjee reacts on BJP protest in Assembly) ৷

2. Student Returns from Ukraine : ইউক্রেন থেকে বাড়ি ফিরলেন সৌরভ, আনন্দাশ্রু মা-বাবার

ইউক্রেন থেকে ঘরে ফিরলেন কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা সৌরভ বাগচী (Kaliaganj student returns from Kviv Ukraine) । রবিবার বিকেলে দিল্লি থেকে সৌরভের বিমান নামে বাগডোগরায় ৷ ছেলেকে দেখে আপ্লুত বাবা-মা ৷

3.Shane Warne Death : মৃত্যুর কয়েকদিন আগে বুকে ব্যাথার কথা জানিয়েছিলেন, জানালেন ওয়ার্নের ম্যানেজার

তাইল্যান্ডে ছুটি কাটাতে যাওয়ার আগে বুকে ব্যাথা উঠেছিল শেন ওয়ার্নের (Shane Warne had Complained of Chest Pain Before He Went for Vacation) ৷ এমনটাই জানিয়েছেন শেনের ম্যানেজার জেমস এরস্কাইন ৷ এমনকি তার আগে 14 দিনের তরল ডায়েটের উপরে ছিলেন শেন ৷

4.Shane Warne Death : ওয়ার্নের মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়, নিশ্চিত করল অটোপ্সি রিপোর্ট

শুক্রবার কো সামুইয়ের রিসর্টের যে ঘর থেকে কিংবদন্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, তদন্তে নেমে সেই ঘরে রক্তের হদিশ পেয়েছিল পুলিশ (Thai police said Shane Warne room had blood stains on the floor) ৷ এমনকী রক্তের দাগ মিলেছিল ওয়ার্নের তোয়ালেতেও ৷

5.Delhi HC Dismisses Alapan Plea : ধাক্কা আলাপনের, দিল্লি হাইকোর্টে ক্যাটের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ

সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল বা ক্যাটের একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় (Alapan Bandyopadhyay Plea Challenging CAT Order Transfer case Kolkata to Delhi) ৷ সোমবার সেই মামলা খারিজ করল আদালত ৷

6.Rupee Hits Lifetime Low : অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে টাকার দামে রেকর্ড পতন

সোমবার শেয়ার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই টাকার দামে রেকর্ড পতন ঘটল (Rupee Hits Lifetime Low against Doller as Oil Price Surge) ৷ সোমবার ডলার পিছু টাকার দাম দাঁড়িয়েছে 76.92/93 ৷

7.Womens Day Special : শখের ড্রাইভিং থেকে চালকের আসন, নারী দিবসে মহিলা বাসচালকের কাহিনী

নিমতা পাইকপাড়ার বাসিন্দা প্রতিমা পোদ্দার ৷ পেশায় মিনিবাসের চালক ও কন্ডাক্টর ৷ 10 বছর হয়ে গেল, এই পেশার সঙ্গে যুক্ত প্রতিমা ৷ আন্তর্জাতিক নারী দিবস স্পেশালে (Womens Day Special) ইটিভি ভারতে আজ তাঁরই কাহিনী ৷

8.Bullate Fire At BSF Camp: নিজেদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে হত দুই বিএসএফ জওয়ান

পরস্পর পরস্পরকে গুলি চালিয়ে মৃত্যু 2 বিএসএফ জওয়ানের । মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির বিএসএফের 117 নম্বর ব্যটালিয়নের কাকমারি বিপিওর ঘটনা (Bullate Fire At BSF Camp) ।

9.Budget Session in Assembly : বিধানসভায় তুমুল বিক্ষোভ বিজেপির, ভাষণের প্রথম ও শেষ লাইন পড়লেন রাজ্যপাল

বিজেপি বিধায়কদের প্রবল বিক্ষোভের জেরে বাজেট অধিবেশনের সূচনায় নির্দিষ্ট সময়ে ভাষণই শুরু করতে পারলেন না রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Governor Jagdeep Dhankhar) ৷

10.Russia Announces Cease Fire : ফের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা রাশিয়ার

সোমবার রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের দ্বাদশ দিন (Russia-Ukraine War) ৷ সেই দিনই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল রাশিয়া (Russia Announces Cease Fire) ৷ আগের দু’বার এই ধরনের যুদ্ধবিরতিতে নাগরিকরা নিরাপদে ইউক্রেন ছেড়ে বের হতে পারেননি ৷ এবার কি পারবেন ?