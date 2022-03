1.IND vs SL 1st Test : ব্যাটে-বলে নায়ক জাদেজা, প্রথম টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে ইনিংসে হারাল ভারত

প্রথম ইনিংসে 174 রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর দিমুথ করুণারত্নের দলকে ফলো-অন করতে পাঠান ৷ ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল 178 রানে ৷ ইনিংস এবং 222 রানে জিতে দু'ম্যাচের সিরিজে 1-0 এগিয়ে গেল রোহিত অ্যান্ড কোম্পানি ৷

2.Russia-Ukraine Conflict : ইউক্রেনে থাকা ভারতীয়দের জরুরি ভিত্তিতে গুগল ফর্ম পূরণ করার নির্দেশ বিদেশ মন্ত্রকের

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের মাঝে এখনও ইউক্রেনে আটকে বহু ভারতীয়রা ৷ তাঁদের ধাপে ধাপে বের করে আনছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ফের নির্দেশিকা জারি করল ভারত (Russia Ukraine Conflict) ৷

3.Kolkata Fake doctor : খাস কলকাতায় ফের ভুয়ো চিকিৎসক গ্রেফতার

ভুয়ো চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে ডাক্তারি করার অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরূদ্ধে ৷ রবীন্দ্র সরোবর এলাকায় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে অন্য চিকিৎসকের নাম নিয়ে চেম্বার খোলেন এই ব্যক্তি এবং তাকে সাহায্য করার অভিযোগে অপর এক ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Fake doctor arrested in Kolkata) ৷

4.Return from Ukraine : যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে বাড়ি ফিরলেন রানিগঞ্জের দুই ডাক্তারি পড়ুয়া

24 তারিখে ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভাবতেই পারেননি আবার দেশে ফিরবেন ৷ বলতে গেলে নিজেদের উদ্যোগেই ইউক্রেন থেকে পোল্যান্ড বর্ডারে পৌঁছান রানিগঞ্জের দুই ডাক্তারি পড়ুয়া (Students return home in Raniganj from Ukraine) ৷

5.Security Threat in West Bengal : নিরাপত্তা ইস্যুতে রাজ্যে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে মোবাইল ইন্টারনেট এবং ব্রডব্যান্ড

নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় আগামী কয়েকদিন মোবাইল ইন্টারনেট এবং ব্রডব্যান্ড পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা জানাল স্বরাষ্ট্র দফতর (Mobile Internet and Broadband Services will Temporarily Suspended in West Bengal) ৷ 7 মার্চ থেকে এই নির্দেশিকা লাগু হবে ৷ 16 মার্চ পর্যন্ত মোট আটদিন সকাল 11টা থেকে বিকেল 3টে 15মিনিট পর্যন্ত পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হবে ৷

6.Clash in Bengal Politics : রাজনৈতিক হিংসার অভিশাপ থেকে কবে মুক্ত হবে বাংলা, কী বলছে রাজনৈতিক মহল ?

ভোট হলেই রক্ত ঝড়ছে বাংলার মাটিতে (Political clashes in bengal during elections), কবে মুক্তি মিলবে এই পরিস্থিতি থেকে, উঠছে প্রশ্ন ৷

7.Ind vs Pak WC : 'পাক বধ' করে বিশ্বকাপে শুভারম্ভ মিতালিদের

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্যাচে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল ভারত (Ind vs Pak WC) ৷ 107 রানে ম্যাচ জিতল ভারত ৷

8.Saugata Roy criticises Adhir Chowdhury : অধীরের কোনও গুরুত্ব নেই, কটাক্ষ সৌগতর

"প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর কোনও গুরুত্ব নেই ৷ উনি নিজের জায়গা বহরমপুরেই পৌরভোটেই হেরেছেন, ওঁর দল সব জায়গায় হেরেছে ৷ যেকোনও ভাবে নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন অধীর ৷" প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর আনিশ খানের বাড়ি যাওয়া নিয়ে এভাবেই তাঁকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় (TMC MP Saugata Roy criticises Congress Leader Adhir Chowdhury) ৷ আনিশের পরিবার তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি করলেও রাজ্য সরকার গঠিত 'সিট'-এর উপরেই নিজের আস্থা প্রকাশ করেছেন সৌগত ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমানবিভ্রাট নিয়েও সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷

9.Ashwin Surpasses Kapil : মোহালিতে কপিলকে টপকে গেলেন অশ্বিন, সামনে শুধু কুম্বলে

গতকালই স্যার রিচার্ড হ্যাডলির 431 উইকেটের নজির ভেঙেছিলেন অশ্বিন ৷ রবিবার কপিল দেবকে টপকে সামগ্রিকভাবে টেস্ট ক্রিকেটে নবম সর্বাধিক উইকেট সংগ্রাহক হলেন ভারতীয় স্পিনার (Ravichandran Ashwin is now the 9th highest wicket taker in test cricket) ৷

10.Jagdeep Dhankar Tweets : আগামিকাল বিধানসভার বাজেট অধিবেশন, ভাষণ সম্প্রচার নিয়ে টুইট ধনকড়ের

বিধানসভায় রাজ্যপালের বক্তৃতা সম্প্রচার করতে দেওয়া হোক ৷ এটা রাজ্যপালের অফিসের সম্মানের বিষয়, টুইট জগদীপ ধনকড়ের (Jagdeep Dhankar Tweets) ৷