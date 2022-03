1. Blast In Pakistan Mosque : পেশোয়ারে মসজিদে বিস্ফোরণে মৃত অন্তত 30, জখম 50

পেশোয়ারে একটি মসজিদে নমাজের সময় বিস্ফোরণটি ঘটে ৷ অন্তত 30 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পাশাপাশি আরও 50 জন জখম হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে (Peshawar Mosque Blast) ৷

2.SSC Recruitment Case: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে রাজ্য

2016 সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে (2016 SSC Teachers Recruitment) ৷

3.Minor Student Rape: টিউশন পড়ে ফেরার সময় ধর্ষণের শিকার নাবালিকা

টিউশন পড়তে গিয়ে ধর্ষণের শিকার নাবালিকা ছাত্রী (Minor Student Rape)। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর এলাকার ঘটনা ।

4.BJP MLA controversial remark : কফিন অনেকটা জায়গা নেয়! মৃতের পরিবর্তে জীবিতদের ফেরানো হোক, বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যে বিতর্ক

ইতিমধ্যেই 'অপারেশন গঙ্গা'-র আওতায় হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, মলডোভা, রোমানিয়া সীমান্ত থেকে তিন হাজারেরও বেশি আটকে পড়া ভারতীয় পড়ুয়াকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার (India has evacuated over 3000 nationals from war-hit Ukraine) ৷

5.IND vs SL 1st Test : অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া পন্থের, লঙ্কার বিরুদ্ধে রানের পাহাড়ে ভারত

97 বলে 96 রান করেন ঋষভ পন্থ (Rishabh Pant Scores 96 in 97 balls) ৷

6. Russia-Ukraine Conflict : পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আগুন নিভল, রুশ সেনার দখলে জ়াপোরিঝঝিয়া নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মানবিক করিডর সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল রাশিয়া আর ইউক্রেনের মধ্যে ৷ সেই সময় রুশ সেনা আক্রমণ করে জ়াপোরিঝঝিয়া নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে (Russia Ukraine Conflict) ৷

7.Covid 19 Guidelines: করোনার দাপট কমতেই কোভিড পরীক্ষা নিয়ে কড়াকড়ি কমাল স্বাস্থ্য ভবন

করোনার দাপট কমতেই টেস্ট নিয়ে কড়াকড়ি কমাল স্বাস্থ্য ভবন । নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী হাসাপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক নয় (Covid 19 Guidelines)।

8.Weaver Return From Ukraine: আধপেটা খেয়ে বিমানবন্দরে, ইউক্রেন থেকে দেশে ফিরলেন শান্তিপুরের সমীর

"একটানা পাঁচ দিন প্রায় না খেয়ে বিমানবন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম । ভাবতে পারিনি বেঁচে বাড়ি ফিরব ।" নিজের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন নদিয়ার শান্তিপুরের সমীর বিশ্বাস (Weaver Return From Ukraine) ।

9.KMC on Trident Light : কলকাতায় ব্যয়বহুল ত্রিফলা আর নয়, সিদ্ধান্ত পৌরনিগমের

কলকাতা পৌরনিগমের (Kolkata Municipal Corporation) সূত্রে খবর, কোষাগারের বেহাল অবস্থা এমনই যে, প্রতি বিভাগই ব্যয়বহুল কোনও পদক্ষেপ নেওয়া থেকে আপাতত বিরত থাকছে । সেই কারণে ব্যয়বহুল ত্রিফলা আর বসবে না কলকাতার রাস্তায় (KMC Decides not to install Trident Light any more) ৷

10.House wife Murder at Dhantala : স্ত্রীর মৃতদেহ চাপা দিয়ে বাথরুম বানিয়ে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা স্বামীর

স্ত্রীর মৃতদেহ মাটির নীচে চাপা দিয়ে তার উপরে পাকা বাথরুম বানিয়ে ফেলল অভিযুক্ত স্বামী (Husband tried to destroy evidences after Murder of his wife)। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি নদিয়া জেলার ধানতলা থানার শংকরপুরে।