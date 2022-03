1.ICC Women's WC 2022 : রেকর্ড বুকে ঝুলন, ক্যারিবিয়ানদের উড়িয়ে শীর্ষে মিতালিরা

আজকের ম্যাচে বিশ্বকাপের মঞ্চে ইতিহাস গড়লেন বঙ্গপেসার ঝুলন গোস্বামী ৷ মহিলা বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী বোলারে পরিণত হলেন তিনি ৷ এদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে 155 রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এলেন ঝুলন-মিতালিরা (ICC Women's WC 2022) ৷

2.EPF Interest Rate Decreases : পাঁচ রাজ্যে ভোটের পর প্রথম ধাক্কা, ইপিএফে সুদের হার কমে 8.1 শতাংশ

আপাতত ভোটপর্ব শেষ ৷ করোনা পর্ব এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি ৷ তার মধ্যেই মধ্যবিত্তের মাথায় হাত ৷ চলতি অর্থবর্ষে হ্রাস পাচ্ছে ইপিএফ-এর সুদ (EPF Interest Rate Decreases) ৷

3.Exclusive Interview of Md Akbar : কলকাতা ডার্বিতে 13 সেকেন্ডের গোলের রহস্য ফাঁস করলেন আকবর

সাত ও আটের দশকে মহম্মদ আকবরকে বলা হত কলকাতা ময়দানের বাদশা (Md Akbar Interview) । তাঁর করা 13 সেকেন্ডের গোলের রেকর্ড দীর্ঘ 45 বছর ধরে অটুট ৷ হায়দরাবাদের বাড়িতে বসে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনুভব খাসনবীশের কাছে নস্টালজিয়ায় ভাসলেন কলকাতা ময়দানের ছোটে মিঞাঁ ৷ আজ তার দ্বিতীয় কিস্তি ৷

4.Massive fire in Gokulpuri : দিল্লির গোকুলপুরীর বস্তিতে ভয়াবহ আগুন, মৃত 7

গতকাল গভীর রাতে দিকে গোকুলপুরীর পিএস এলাকায় আগুন লাগে । ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের 13টি ইঞ্জিন । দিল্লি ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 7 জনের (Several died in a massive fire in shanties of Gokulpuri) ।

5.New Market Fire : নিউ মার্কেট এলাকায় গেস্ট হাউসে আগুন, মৃত 1 বাংলাদেশি নাগরিক

নিউ মার্কেট এলাকায় মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি গেস্ট হাউসে আগুন (Fire at Guest House in New Market) ৷ ঘটনায় 1 বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে (A Bangladesh Citizen Dead in Fire Incident) ৷ ঘটনায় আরও 2 জন আহত অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ জানা গিয়েছে, আজ ভোর 5টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে ৷ পুলিশ ও দমকল আগুন লাগার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে ৷ ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছে ৷

6.Encounters in J&K : কাশ্মীর উপত্যকায় যৌথ অভিযানে খতম জইশ ও লস্করের 4 জঙ্গি

কাশ্মীর উপত্যকার পাঁচ জায়গায় আধাসেনা এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে জইশ ও লস্করের 4 জঙ্গিকে মারা হয়েছে (Four Militants Killed in Joint Operation of Security Force and Police in Kashmir) ৷ শুক্রবার রাতে শুরু হওয়া এই অভিযানে আরও বেশ কিছু জঙ্গির লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে৷

7.Mysterious Fire : পুড়ে ছাই জামাকাপড়, ‘ভূতুড়ে' আগুনে চরম আতঙ্কে মালদার পরিবার

মালদার হাজারিটোলা গ্রামের বাসিন্দা ইসমাইল শেখ ৷ মোট 12 সদস্যের পরিবার ৷ 15 দিন ধরে তাঁর বাড়িতে অদ্ভূত কাণ্ড ঘটছে ৷ আগুন লেগে যাচ্ছে জামাকাপড়ে ৷

8.Traffic Controll In Siliguri: শহরে যানজট সমস্যা সমাধানে কড়া শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট

শিলিগুড়ি শহরকে যানজটমুক্ত করার উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট (Traffic Controll In Siliguri)। ই-রিক্সা এবং রিক্সার পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশনবিহীন ই-রিক্সাতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করল কমিশনারেট।

9.Firing in Purulia : বাঘমুণ্ডিতে কৃষককে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ, হাসপাতালে ভর্তি আহত কৃষক

পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডিতে এক কৃষকের উপর গুলি চালানোর অভিযোগ (Miscreants Allegedly Attempted Murder of A Farmer) ৷ আজ সকালে বাজারে সবজি বিক্রি করতে যাওয়ার সময় তাঁর উপরে হামলা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর (Allegations of Firing on A Farmer in Purulia) ৷ জখম অবস্থায় ওই কৃষককে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

10.Manoj Bajpayee New Film Gulmohar : নতুন ছবি 'গুলমোহর'-এর জন্য কাজ শুরু করলেন মনোজ

নিজের নতুন ছবি 'গুলমোহর'-এর জন্য শ্যুটিং শুরু করলেন অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী (Manoj Bajpayee has commenced shoot for Gulmohar) ৷ রাহুল চিট্টেল্লার পরিচালনায় আসতে চলেছে এই ছবি ৷