1.HC On Anubrata Mandal : হাইকোর্টে ধাক্কা অনুব্রতের, গরু পাচার মামলায় রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ

সিবিআইয়ের গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন কেষ্ট ৷ রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন হাইকোর্টে ৷ যদিও অনুব্রতকে রক্ষাকবচ দিতে রাজি হলেন না কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা (HC On Anubrata Mandal) ৷

2.Ukraine Crisis : রুশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে হেট স্পিচে সম্মতি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের

ইউক্রেনে (Russia Ukraine War) হামলাকারী রুশদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পোস্টেও অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের অভিভাবক সংস্থা মেটা (Facebook Instagram to allow posts calling for violence against Russians) ৷

3.Nadda on BJP Victory: নির্বাচনের সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন মোদি, জয়ের পর পরিবারতন্ত্র নিয়ে খোঁচা নাড্ডার

চার রাজ্যে বিধানসভা (Assembly elections 2022) নির্বাচনে বিপুল জয়ের (Nadda on BJP Victory) পর জেপি নাড্ডা বললেন, দেশের রাজনীতির সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (BJP landslide victory in four of the five Assembly Elections) ৷

4.Haridevpur Murder Case : হরিদেবপুর খুনের ঘটনায় গ্রেফতার আরও এক

হরিদেবপুরে প্রৌঢ় খুনের ঘটনায় গ্রেফতার আরও 1 অভিযুক্ত । বারুইপুর জেলা থেকে ওই যুবককে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । এর আগে বিহার থেকে গ্রেফতার হয়েছিল আরও দুই যুবককে (Police arrest one more accused) ৷

5.Rail blocked at Nasibpur: নিত্য যন্ত্রণা, নসিবপুরে রেল অবরোধ ক্ষুব্ধ যাত্রীদের

রোজই হয় দেরিতে আসছে ট্রেন, নয়তো বাতিল হচ্ছে (train cancellation, delay) ৷ এই অভিযোগে নসিবপুর স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন যাত্রীরা (Rail blocked at Nasibpur)৷

6.Petition In Jalpaiguri District Court : পৌরভোটের ফলাফল স্থগিত রাখার আবেদন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে

মনোনয়ন থেকে ভোট, সবেতেই একের পর এক অভিযোগ জলপাইগুড়ি পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডে। দেদার ছাপ্পা দেওয়ার অভিযোগে এবার এই ওয়ার্ডে ভোটের ফলাফল স্থগিত রাখার আবেদন জানানো হল জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে (Petition In Jalpaiguri District Court)।

7.Deepika-SRK shoot Pathaan song in Spain: স্পেনে পাঠানের গান শুটে রোম্যান্স শাহরুখ-দীপিকার, কী বললেন রণবীর ?

পাঠানের একটি গানের শুটিংয়ের জন্য স্পেনে গিয়েছেন শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika SRK shoot Pathaan song in Spain) ৷ জানালেন রণবীর সিং (Ranveer Singh on Pathaan)৷

8.Mograhat Child abducted: তৎপর পুলিশ, 24 ঘণ্টার মধ্যেই অপহরণকারীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার মগরাহাটের শিশু

অপহরণের অভিযোগ পেয়েই তৎপর ডায়মন্ডহারবারের পুলিশ (Child abducted at South 24 parganas) ৷ 24 ঘণ্টায় উদ্ধার হল মগরাহাটের অপহৃত শিশু (Mograhat Child abducted) ৷

9.PM Modi Attacks Opposition Parties : ভারতের জনতাই পরিবারতন্ত্র শেষ করবে, বিরোধীদের তোপ মোদির

বৃহস্পতিবার পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে (Five States Assembly Poll Results 2022) ৷ চার রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রেখেছে বিজেপি ৷ তার পরই বিরোধীদের নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi Attacks Opposition Parties) ৷

10.Telangana CM KCR Hospitalized : হাসপাতালে ভর্তি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী

অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর (Telangana CM KCR Hospitalized)।