1. Assembly Election Results 2022 : গেরুয়া ঝড়ে 'হাত' গোটাচ্ছে মণিপুরও, বিরাট জয় মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংয়ের

উত্তরাখণ্ড, গোয়ার পাশাপাশি মণিপুরেও কংগ্রেসকে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়ে সরকার গড়তে চলেছে গেরুয়া শিবির (BJP possibly to form government in Manipur once again) ৷

2.Kejriwal on Punjab Poll Results : আপের জয়ে পঞ্জাববাসীকে ধন্যবাদ কেজরিওয়ালের

পঞ্জাব বিধানসভায় 117টি আসন (Pujnab Assembly Election Results 2022) ৷ সেখানে প্রায় 90টি আসনে এগিয়ে আম আদমি পার্টি (Aam Aadmi Party) ৷ ওই জয়ের জন্য পঞ্জাবের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল (AAP Leader Arvind Kejriwal) ৷

3.Congress in Assembly Elections 2022 : পাঁচ রাজ্যে শূন্য, বেসামাল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ (Future of Congress) নিয়ে আরও প্রশ্ন তুলে দিন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

4.Unvaccinated Novak Djokovic : ভ্যাকসিন না নেওয়ায় এবার যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক টুর্নামেন্ট থেকে বাদ নোভাক

যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত একাধিক টুর্নামেন্টে নামতে পারবেন না নোভাক জকোভিচ (Unvaccinated Novak Djokovic will Not Compete in Hard Court Tournament in USA) ৷ সেন্টারস ফর ডিজিজ্ কন্ট্রোল তাদের নীতি না বদলানোর সিদ্ধান্ত বহাল রাখার পরেই মায়ামি, ক্যালিফোর্নিয়া এবং ইন্ডিয়ান ওয়েসলস টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ে যান নোভাক (Unvaccinated Novak Djokovic Out of Indian Wells and Miami Tournament) ৷

5.Bjp Protest At Assembly : বিজেপি বিধায়কদের সাসপেনশনের প্রতিবাদে বিধানসভায় ফের বিক্ষোভ

বিধানসভায় চলতি অধিবেশনে বিজেপির 2 বিধায়ককে সাসপেন্ড করাকে ঘিরে জারি থাকল বিজেপি বিধায়কদের বিক্ষোভ (Bjp Protest At Assembly) ৷

6.Goa election results 2022: গোয়ায় ফল প্রকাশের আগেই রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকের আর্জি কংগ্রেসের

2017 সালের নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ফলপ্রকাশের আগেই গোয়ার ('Confident' Congress requests meeting with the Governor in advance) রাজ্যপাল পিএস শ্রীধরনের সঙ্গে বৈঠকের জন্য সময় চাইল কংগ্রেস (Goa Congress meeting with the governor) ৷

7.Dilip Ghosh on Assembly Result 2022 : ৫ রাজ্যেই বিজেপি সরকার গড়বে, দাবি দিলীপ ঘোষের

"5 রাজ্যেই বিজেপি সরকার গড়বে", দাবি দিলীপ ঘোষ ৷ বৃহস্পতিবার নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমনে আসেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ ৷ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার ফলাফল নিয়ে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি (Dilip Ghosh confident over bjp victory in 5 states)। তিনি বলেন, "বিজেপির সরকার সব জায়গায় হবে। তবে পঞ্জাবে তো আমরা সরাসরি নেতৃত্ব দিইনি, অন্যান্য দলের সঙ্গে থাকতাম। এবারে আমরা নেতৃত্ব দিয়েছি ৷ পঞ্জাবেও ভাল ফল হবে।"

8.Uttarakhand Election Result 2022: উত্তরাখণ্ডেও ফেল কংগ্রেস, সরকার গঠনের পথে বিজেপি

5 রাজ্যোর হাই-ভোল্টেজ রাজ্যগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল উত্তরাখণ্ড বিধানসভা কেন্দ্র (uttarakhand election) ৷ 70টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুযায়ী উত্তরাখণ্ডে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি ৷

9.Bodies Recover in Mayapur : মায়াপুরে বিদেশি মহিলা-সহ 2 জনের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

গঙ্গার অংশ একটি বিল থেকে চিনা নাগরিক এক মহিলা (Chinese Citizens Body Recover in Mayapur) এবং এক বাঙালি যুবকের দেহ উদ্ধার ৷ বুধবার রাতে তাঁদের দেহ উদ্ধার করে মায়াপুর ফাঁড়ির পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, তাঁরা ইসকনের ভক্ত ৷ মৃত যুবক বিশ্বরূপ দাস মায়াপুরের বাসিন্দা ৷ চিনা নাগরিক মহিলার ইসকনে এসে নিজের পরিচয় বদল করেছেন ৷ সেখানে তাঁর নাম লীলা অবতার দাস বলে জানা গিয়েছে ৷

10.men arrested for threatening Kolkata judge: অন্ধ্র পুলিশের পরিচয়ে কলকাতায় বিচারকের চেম্বারে ঢুকে অপহরণের হুমকি

কলকাতার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের (Kolkata crime news) অতিরিক্ত বিচারকের চেম্বারে ঢুকে নিজেদের পুলিশ হিসেবে পরিচয় দিয়ে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে (men arrested for threatening Kolkata judge) ৷