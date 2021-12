1.কলকাতা পৌরভোটে সমস্ত বুথেই সিসিটিভির নজরদারি, নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের করা হয়েছিল মামলাটি । আজ কমিশনকে সব বুথে সিসিটিভি লাগানোর নির্দেশ কার্যকর করতে বলেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ।

2.বিএসএফের সীমানা বৃদ্ধি মামলায় কেন্দ্র-রাজ্যের হলফনামা চাইল হাইকোর্ট

বিএসএফের সীমানা বৃদ্ধি সংক্রান্ত মামলায় (bsf area increase case) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বক্তব্য জানতে চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (calcutta high court)৷ দু‘পক্ষকেই হলফনামা জমা (HC orders to submit affidavit) দিতে বলা হয়েছে ৷

3.দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান’ডে সিরিজ থেকে অব্যাহতি চাইলেন কোহলি

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের আগে আরও একটা ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে ৷ টেস্ট সিরিজের পর জানুয়ারি মাসে বিরতি চাইলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli Ask for Break) ৷ বোর্ডের কাছে এমনটাই আবেদন জানিয়েছেন তিনি (Virat Kohli requests BCCI for break) ৷

4.কংগ্রেস-বধে মোদির সহযোগী মমতা, আরএসএস মুখপত্রের প্রতিবেদন ঘিরে তোলপাড়

আরএসএস-এর মুখপত্র 'স্বস্তিকা’ পত্রিকায় নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটি প্রতিবেদনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে (Modi Mamata nexus in RSS Mouthpiece) । যে লেখাকে কেন্দ্র করে মোদি-মমতার মধ্যে গোপন আঁতাতের অভিযোগ করেছে অন্য রাজনৈতিক দলগুলি ৷

5.করিনার আবাসনে আরটি-পিসিআর শিবির বিএমসি-র, নজরে করণের পার্টির অতিথিরা

করিনা কাপুর (Kareena Kapoor covid positive) ও অমৃতা অরোরা করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁদের বিল্ডিং জুড়ে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করাচ্ছে বৃহন্মুম্বই পৌরনিগম (BMC launches RT-PCR tests in Kareena Kapoor building) ৷ করণ জোহরের (Karan Johar Dinner Guests Tested) পার্টির অন্যান্য অতিথিদেরও করোনা পরীক্ষা হচ্ছে ৷

6.সল্টলেকে তরুণীর শ্লীলতাহানির ঘটনার তদন্তে মহিলা আইপিএস

সল্টলেকে তরুণীর শ্লীলতাহানির ঘটনার তদন্তে নিযুক্ত করা হল মহিলা আইপিএস অফিসারকে (Lady IPS Appointed Investigation) ৷ নাম রূপশ্রী পাহাড়ি। তিনি বিধাননগর কমিশনারেটের এসিপি পদমর্যাদার আধিকারিক।

7.চটজলদি ওমিক্রন শনাক্তে নতুন পদ্ধতি দিল্লি আইআইটির গবেষকদের

ওমিক্রন সংক্রমণের হদিশ পেতে 3 দিনেরও বেশি সময় লেগে যায় ৷ কিন্তু দিল্লি আইআইটি-র উদ্ভাবন করা পদ্ধতিতে কোভিড-19-এর নতুন ভ্যারিয়্যান্টের সন্ধান পাওয়া যাবে সামান্য সময়ের মধ্যেই (IIT Delhi researchers Omicron detection) ৷

8.বাগানের অ্যাকাডেমির গেট ভাঙল দুর্গাপুর টাউন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

2019 সালের মার্চ নাগাদই বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় ক্লাবের ফুটবলার তৈরির কারখানা ৷ চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনবার ক্লাবকে নোটিশ পাঠিয়েছিল টাউন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (town administration sent notices to the club thrice after the contract expired) ৷ তার কোনও উত্তর দেননি মোহনবাগান কর্তারা ৷

9.কাশীতে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম খতিয়ে দেখলেন মোদি, গেলেন বারাণসী স্টেশনে

কাশীর উন্নয়নমূলক কাজ ঘুরে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi Inspecting Development Works) ৷ গঙ্গাবক্ষে বসে কাশী বিশ্বনাথ ঘাটের লেজার শো দেখার পর কাশীর রাস্তায় ঘুরতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে ৷ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে কাশীর প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি ঘুরে দেখেন ৷ সেই সঙ্গে রাতে বারাণসী স্টেশনে যান ৷ বারাণসী স্টেশনের (Narendra Modi visits Banaras station) আধুনিকীকরণের কাজও ঘুরে দেখেন মোদি ৷

10.নিজেকে রেলমন্ত্রী বলে দাবি অভিযুক্তের, কোতুলপুরে বিডিও অফিসের সামনে গাড়িতে আগুন যুবকের

কোতুলপুর বিডিও অফিসের সামনে দীর্ঘদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে আগুন লাগাল এক যুবক (Man fires a car infront of Kotulpur BDO Office) ৷ এমনকি ক্যামেরার সামনে সে বলে, আমি আগুন লাগিয়েছি ৷ আগুন লাগানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় তার আগুন লাগানোর অধিকার আছে ৷ একবার সে নিজেকে অবতার বলে পরিচয় দেয়, আরেকবার সে নিজেকে পশ্চিমবঙ্গের রেলমন্ত্রী বলে জানায় ৷