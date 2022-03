1. Suvendu suspends from Assembly : বিধানসভায় হাতাহাতির জেরে সাসপেন্ড শুভেন্দু-সহ পাঁচ বিজেপি বিধায়ক

বিধানসভার অন্দরে হাতাহাতিতে জড়ালেন শাসক-বিরোধী দলের বিধায়করা (MLAs of TMC and BJP got involved in fighting) ৷ ঘটনায় বিরোধী দলনেতা-সহ পাঁচ বিজেপি বিধায়ককে পরবর্তী বাজেট অধিবেশন পর্যন্ত সাসপেন্ড করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Suvendu Adhikari along with five BJP MLAs got suspended) ৷

2. TMC-BJP MLAs fight : বিধানসভায় তুলকালাম, তৃণমূল-বিজেপি বিধায়কদের হাতাহাতি

বগটুই কাণ্ড নিয়ে গতকয়েকদিন ধরেই রাজ্য-রাজনীতির পারদ চড়ছে ৷ সেই আঁচ এদিন এসে পড়ে বিধানসভাতেও ৷ বিধানসভার অন্দরে হাতাহাতিতে জড়ালেন শাসক-বিরোধী দলের বিধায়করা (MLAs of TMC and BJP got involved in fighting) ৷

3. BJP Rally over Law & Order Issue : আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে কলকাতায় জোড়া মিছিল বিজেপির, শুভেন্দুর নবান্ন অভিযানের সম্ভাবনা

রাজ্যে বেহাল আইনশৃঙ্খলার অভিযোগে আজ জোড়া মিছিল বিজেপির (BJP Rally over Law & Order Issue in Kolkata) ৷ শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে এই মিছিল হবে ৷ বিজেপি সূত্রে খবর, শুভেন্দু অধিকারী আজ বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে নবান্ন অভিযান করতে পারেন ৷

4. Shatarup on Anubrata : রামপুরহাট-কাণ্ডে অনুব্রতকে পুলিশ কুকুরের সঙ্গে তুলনা শতরূপের

বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে পুলিশ কুকুরের সঙ্গে তুলনা করলেন সিপিআইএম নেতা শতরূপ ঘোষ (Shatarup Ghosh Compare Anubrata Mondal With Police Dog) ৷ বগটুই গ্রামের গণহত্যার প্রতিবাদে রামপুরহাটে আজ 12 ঘণ্টার ধর্মঘট ডেকেছে বামেরা ৷ সেই ধর্মঘটের সমর্থনে আজ রামপুরহাট পাঁচমাথার মোড় থেকে একটি মিছিল করে বামেরা ৷ সেই মিছিলে অংশ নেন শতরূপ ৷ সেখানেই বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রতকে কটাক্ষ করে শতরূপ বলেন, ‘‘কোথাও কোন ঘটনা ঘটলে পুলিশের কুকুর অপরাধীকে গিয়ে খুঁজে বার করে ৷ এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম, পুলিশের কুকুরের নাকে গন্ধ যাওয়ার আগে অনুব্রতর নাকে গন্ধ চলে গেছে ৷ পুলিশ কুকুরের থেকে ওঁর নাক তীব্র ৷ আমার তো মনে হয় পুলিশের কুকুরগুলোকে না রেখে অনুব্রতকে চাকরিতে রাখা উচিত ৷’’

5. 48 Hours Bharat Bandh : বাম শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা সাধারণ ধর্মঘটে মিশ্র প্রভাব উত্তর 24 পরগনায়

কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ এবং ভ্রান্ত বেসরকারিকরণ নীতির প্রতিবাদে (48 Hours India Strike Against Privatisation of Central Agencies) দেশজুড়ে 48 ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছে বাম শ্রমিক সংগঠন এবং ফেডারেশনগুলি (48 Hours Bharat Bandh by Left Tread Unions and Federations) ৷ আজ থেকে শুরু হওয়া সেই ধর্মঘটকে সফল করতে রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাট অবরোধ করতে দেখা গেল বামেদের ৷ তেমনি উত্তর 24 পরগনার বিভিন্ন স্টেশনে রেল অবরোধে সামিল হল বামেরা ৷ তবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে ৷ শ্যামনগর স্টেশনে রেল অবরোধের জেরে প্রায় আধঘণ্টা পরিষেবা বন্ধ ছিল ৷ সড়কপথেও অবরোধের চেষ্টা করে বামেরা ৷ তবে, পুলিশের হস্তক্ষেপে সেই অবরোধগুলি সফল হয়নি ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের কলকারখানাগুলিতেও অন্যান্য দিনের মত স্বাভাবিক ছন্দে কাজ হচ্ছে ৷ ধর্মঘটের প্রভাব পড়েনি ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলেও ৷ রাস্তাঘাটে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে ৷

6. Will Smith slaps Chris Rock : অস্কারের মঞ্চে উঠে ক্রিস রককে কষিয়ে চড় উইল স্মিথের, ভিডিয়ো ভাইরাল

স্ত্রীর হেয়ারকাট নিয়ে রসিকতা করেছিলেন ক্রিস রক (Oscar Awards 2022) ৷ তা মেনে নিতে না পেরে অস্কারের মঞ্চে উঠে তাঁকে চড় কষালেন উইল স্মিথ (Will Smith slaps Chris Rock) ৷

7. Train Disruption : বনধের প্রথম দিনেই পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বেশ কিছু স্টেশনে পরিষেবা ব্যাহত

সোমবার বনধের জেরে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কয়েকটি স্টেশনে ব্যাহত হয় ট্রেন পরিষেবা (Train Disruption) ৷ পরে স্বাভাবিক হয় ৷ বনধের ফলে ট্রেনের সংখ্যা কমানো বা বাতিল করা হয়নি ৷

8. Harnaaz Sandhu On Hijab Row: মেয়েদের নিশানা করা বন্ধ করুন, ওদের বাঁচতে দিন: হিজাব ইস্যুতে হরনাজ

মেয়েদের নিশানা করা বন্ধ করুন, ওদের নিজের মতো বাঁচতে দিন (Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu) ৷ হিজাব ইস্যুতে প্রশ্নের জবাবে এ কথা বললেন মিস ইউনিভার্স হরনাজ সান্ধু (Harnaaz Sandhu On Hijab Row) ৷

9. Centre's reply to SC over minority: বিশেষ ধর্ম-ভাষার সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু ঘোষণা করতে পারে রাজ্য: কেন্দ্র

যে কোনও বিশেষ ধর্ম ও ভাষার সম্প্রদায়ের মানুষকে নিজেদের রাজ্যে সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করতে পারে রাজ্য সরকার (States Can Declare A Community Minority) ৷ সুপ্রিম কোর্টকে একথা জানিয়েছে কেন্দ্র (States too can declare religious or linguistic community as minority)৷

10. Hanging Bodies Recovered: পুরুলিয়ায় যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য় ছড়াল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থানা এলাকায় (couples hanging bodies recovered) ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷