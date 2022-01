1. Covid vaccine is not mandatory: ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কোভিড টিকা নয়, সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র

ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কোভিড টিকা (Covid vaccine is not mandatory) দেওয়া হচ্ছে না ৷ সুপ্রিম কোর্টকে হলফনামা দিয়ে একথা জানাল কেন্দ্রীয় সরকার (Centre tells no force on Vaccination)৷

2. Corona Update in India : দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও বাড়ল সংক্রমণের হার

সোমবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 2 লক্ষ 58 হাজার 89 জন ৷

3. Tathagata On Republic Day Parade 2022 : সাধারণতন্ত্র দিবসে বাংলার ট্যাবলো রাখা হোক, মোদিকে আর্জি তথাগতের

বাংলার ট্যাবলোকে সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নিতে দেওয়া হোক ৷ টুইটারে প্রধানমন্ত্রীকে উল্লেখ করে এমনটাই আবেদন করেছেন তথাগত রায় (Tathagata Roy Request Narendra Modi to Allow Bengal Tableau) ৷

4. BJP Banner Controversy : অব্যাহত বিজেপি'র গৃহযুদ্ধ, অমিতাভের বিরুদ্ধে শহরে হোর্ডিং

কলকাতার একাধিক অঞ্চলে ব্যানার বিজেপি নেতা অমিতভ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে (banners against BJp leader Amitava Chakravorty) ৷

5. Kalyan Banerjee Controversy : 'অ-কল্যাণের মুক্তি চাই, শ্রীরামপুরের নতুন সাংসদ চাই', রিষড়ায় পোস্টার কল্যাণের বিরুদ্ধে

কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পোস্টারে ছয়লাপ রিষড়া (poster against TMC MP Kalyan Banerjee in Rishra)

6. AMC Election 2022 : বিজেপির প্রচারে বাবুলের গাওয়া ‘তৃণমূল আর না’, অস্বস্তিতে আসানসোল তৃণমূল

বাবুল সুপ্রিয় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছেন বেশ কয়েকমাস হল ৷ কিন্তু, বিজেপির হয়ে তাঁর গাওয়া গানই এখন বাবুলের গলার কাঁটা (Babul Supriyos Song Use in Election Campaign of Asansol BJP) ৷

7. Kolkata police getting good morning messages: অভিযোগ নয়, ফুল-শুভেচ্ছার বন্যা হোয়াটসঅ্যাপে ! নাজেহাল পুলিশ

কলকাতা পুলিশের হোয়াটসঅ্যাপ (Kolkata police getting good morning messages) নম্বরে অভিযোগের পরিবর্তে আসছে গোলাপ ফুলের ছবি, গুড মর্নিং মেসেজ-সহ নানা অপ্রয়োজনীয় বার্তা ৷

8. Pandit Birju Maharaj Passes Away : প্রয়াত কত্থক সম্রাট পন্ডিত বিরজু মহারাজ

প্রয়াত প্রখ্যাত কত্থক নৃত্য শিল্পী পন্ডিত বিরজু মহারাজ (Pandit Birju Maharaj is no more) ৷

9. PM Modi condoles death of Birju Maharaj: বিরজু মহারাজের প্রয়াণে শোকাহত নমো, নৃত্যশিল্পী না-হলে কী হতেন ?

বিরজু মহারাজের প্রয়াণে শোকাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi condoles death of Birju Maharaj)৷ কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী না-হলে কী হতেন বিরজু মহারাজ (Pandit Birju Maharaj passes away)? শেয়ার করেছেন তাঁর নাতনি রাগিনী ৷

10. West Bengal Weather Update : আজ নতুন বছরের শীতলতম দিন

তাপমাত্রা সর্বোচ্চ 22 ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন 12 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে বলে আগেই জানিয়েছিল হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণবঙ্গে তিন থেকে চার ডিগ্রি ও উত্তরবঙ্গে দুই থেকে তিন ডিগ্রি পারদ নামার পূর্বাভাস দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে ৷ (West Bengal Weather Update) ৷