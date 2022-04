1. Anubrata Mandal's Secuirity Accident : পথ দুর্ঘটনায় মৃত দেহরক্ষীর মেয়ে-সহ 1, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন অনুব্রতর মেয়ে

ঈদের বাজার করে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ৷ তার জেরেই মৃত্যু হল অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষীর সাত বছরের মেয়ে ও বন্ধুর (Anubrata Mandal's Secuirity Accident) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ইলামবাজারের চৌপাহারি জঙ্গলের কাছে (Ilambazar Road Accident) ৷

2. Corona Update in India : মৃত্যু কমলেও ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ

তীব্র গরমের পাশাপাশি মানুষের চিন্তা বৃদ্ধিতে দোসর ফের করোনার বাড়বৃদ্ধি (Corona Update in India) ৷ তবে গরমের চোটে মুখে মাস্ক রাখতে কষ্ট হলেও নিজের ও পরিবারের কথা ভেবে রাস্তায় বেরোলে এখনও মাস্ক অবশ্যই পড়তে বলছেন ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞরা ৷ অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেলে মুশকিল ৷ মারণ ভাইরাস যখন তখন ফের ভয়ানক আকার নিতে পারে ৷

3. Thanjavur Electrocution Incident : কালিমেদু আপ্পা মন্দিরের রথযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত কমপক্ষে 11

কালিমেদু আপ্পা মন্দিরে উৎসব শেষে রথ ফিরছিল মন্দিরে ৷ আজ ভোরে কিছু বুঝে ওঠার আগেই রথের সঙ্গে হাইভোল্টেজ লাইনের সংঘর্ষ হয় ৷ তাতেই মারা গিয়েছেন অন্ততপক্ষে 11 জন (Kalimedu Electrocution Incident) ৷

4. Planet Parade After 1000 Years : 947 খ্রিস্টাব্দের পর ফের শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি একটি সরলরেখায়

মহাজাগতিক বিরলতম ঘটনাটি ঘটেছে 26 ও 27 এপ্রিল ৷ সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা আগে সৌরজগতের চারটি গ্রহ চাঁদের সঙ্গে একই লাইনে অবস্থান করেছে ৷ একে প্ল্যানেট প্যারেড বলা হয় (Planet Parade after 1000 years) ৷

5. Domkal Murder : অসুস্থ প্রৌঢ়ার গয়না ছিনতাই করে খুন, তদন্তে পুলিশ

অসুস্থ প্রৌঢ়ার সোনার গয়না ছিনতাই করে খুনের অভযোগ উঠল (Domkal old woman Murder) ৷ ঘটনাটি সাগরপাড়া থানার নরসিংহপুর এলাকার ৷ গ্রেফতার এক ৷ তদন্তে পুলিশ ৷

6. West Bengal Weather Update : গরমকে সঙ্গে নিয়েই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির অপেক্ষা সুদূরপ্রসারী

তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা দক্ষিণবঙ্গে (West Bengal Weather Update) ৷ মানুষ দিন গুনছে বৃষ্টির ৷ ইতিমধ্যেই রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় হিট স্ট্রোকে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷ আবহাওয়াবিদ থেকে চিকিৎসক সকলেই এই গরমকে যুঝতে শরীরের দিকে খেয়াল রাখার কথা বলছেন ৷

7. IPS's Change in WB : রাজ্যে একদিনে 17 জন আইপিএস বদলের বিজ্ঞপ্তি নবান্নের !

নদিয়ার হাঁসখালি গণধর্ষনের ঘটনা থেকে শুরু করে বাঁকুড়ায় লাগাতার তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের উদ্দেশ্য করে মাওবাদী পোস্টার। এইসব বিষয়গুলিকে সামনে রেখেই রাজ্য পুলিশের আইপিএস মহলে একাধিক রদবদল করল রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক দফতর (Nabanna issued 17 IPS change notice on Tuesday) ৷

8. Babul Supriyo Oath : বাবুল সুপ্রিয়র শপথ নিয়ে জটিলতা, ফাইল ফেরত পাঠালেন রাজ্যপাল

বাবুল সুপ্রিয়র শপথের জন্য ফাইল তৈরি করে রাজভবনে পাঠানো হয়েছিল । বিধানসভাকে বেশ কিছু 'শর্ত' চাপিয়ে শপথ সংক্রান্ত ফাইলটি বিধানসভায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Complications with the oath of MLA Babul Supriyo) ।

9. KIFF 2022 : ‘সাংঘাতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ’, চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রণ না পেয়ে আয়োজকদের একহাত শ্রীলেখার

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (KIFF 2022 ) আমন্ত্রণ পাননি অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র ৷ আর তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আয়োজক তথা রাজ্য সরকারকে একহাত নিলেন তিনি (Sreelekha Mitra Criticizes Organizers for Not Being Invited to KIFF 2022) ৷ রাজনৈতিক মতাদর্শ না মেলায় এমন আচরণ কিনা প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেত্রী ৷

10. UEFA Champions League : হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে একগুচ্ছ রেকর্ডের সাক্ষী এতিহাদ

গোল সংখ্যায় লেওয়ানডস্কিকে টপকে গেলেন বেঞ্জেমা । তৃতীয় দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পরপর তিন ম্যাচে রিয়াল বধ করল ম্যান সিটি । হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুধু নয়, মঙ্গলবার একগুচ্ছ রেকর্ডেরও সাক্ষী থাকল এতিহাদ (Manchester City beat Real Madrid) ।