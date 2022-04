1. Musk owns Twitter : 'সময়টা টালমাটাল', মাস্ক টুইটার কেনার পরেই দুশ্চিন্তায় পরাগ

কিছুদিন আগেই টুইটারের 9.2 শতাংশ শেয়ার কিনেছিলেন মাস্ক ৷ এবার 100 শতাংশ মালিকানা কিনে নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান ধনকুবের । হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলেই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থায় পরিণত হবে টুইটার । নিয়ম অনুযায়ী ভেঙে দেওয়া হবে কোম্পানির বোর্ড (Elon Musk buys Twitter) ।

2. Khejuri Blast : খেজুরি বিস্ফোরণ-কাণ্ডে তৃণমূল নেতা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল এনআইএ

বছরের শুরুতেই খেজুরি বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন চার তৃণমূল কর্মী । পরে তাঁদের মধ্যে তিনজন মারা যান ৷ এই ঘটনাতেই এবার শাসকদলের এক নেতা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল এনআইএ (Three including a TMC leader arrested by NIA) ।

3. Centre over CM Air Turbulence : মাঝ আকাশে মুখ্যমন্ত্রীর বিমানে এয়ার টার্বুলেন্স, কোনও ষড়যন্ত্র নেই জানাল কেন্দ্র

বারাণসী থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভাড়া নেওয়া বিমানটি হঠাৎই এয়ার টার্বুলেন্সের মধ্যে পড়ে ৷ অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সঙ্গীরা ৷ এতে কোনও চক্রান্ত নেই, জানাল কেন্দ্র (Centre over CM Air Turbulence) ৷

4. Madan Mitra on PK : বন্ধু পিকের কংগ্রেসে যোগদান ? নীরব রইলেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র

কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একমাত্র বিকল্প মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়, জানালেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র ৷ তৃণমূলের ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে জল্পনা চলছে ৷ এ বিষয়ে রঙিন নেতা বললেন, "আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি ৷ পিকে-র পছন্দ, তিনি কোথায় যোগ দেবেন বা দেবেন না ৷ আমার পিকেকে কোনও মন্তব্য করার এক্তিয়ার নেই ৷" একুশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ক্ষমতায় আসার পিছনে পিকে-র অবদানের কথা স্বীকার করেছেন মদন মিত্র (Madan Mitra says poll strategist PK is a good friend of TMC) ৷

5. Cricket amid Heatwave : দাবদাহেই চলছে ঘরোয়া ক্রিকেট, ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্যে সতর্ক সিএবি

তীব্র গরমেই ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ চলছে ময়দানে । আগামী মাসে ইডেনে রয়েছে আইপিএলের দু'টি প্লে-অফ ম্যাচও । ক্রিকেটাররা অসুস্থ না হয়ে পড়েন, তার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক রয়েছেন সিএবি কর্তারা (CAB officials are vigilant to keep Cricketers healthy) ।

6. Shatrughan at KIFF Inauguration : মানিক দা-র ছবিতে অভিনয় করা হল না, চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে আক্ষেপ শত্রুঘ্নর

27তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান অতিথি পদ অলংকৃত করে আসানসোল আর বাংলার কথাই ঘুরে ফিরে এল শত্রুঘ্নর বক্তৃতায় (Shatrughan Sinha was the chief guest of 27th KIFF) ৷

7. Maynaguri Minor Molested : ময়নাগুড়িতে বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকার শ্লীলতাহানি, ধৃত প্রৌঢ়

ময়নাগুড়িতে বিশেষভাবে সক্ষম নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক প্রৌঢ়কে গ্রেফতার করল পুলিশ (Maynaguri Minor Girl Molestation) ৷ ঘটনার পর ময়নাগুড়ি থানায় বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীরা নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে পুলিশ কথা বলতে দেয়নি বলে অভিযোগ ।

8. CBI over Anubrata Health : অনুব্রতকে জেরা করা সম্ভব ? মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে এইমস চিকিৎসকদের দ্বারস্থ সিবিআই

অনুব্রত মণ্ডলের শারীরিক পরিস্থিতি ভালো নয় ৷ তাই বারে বারে তিনি সিবিআই হাজিরা দিতে পারছেন না ৷ তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে এবার নয়াদিল্লির এইমস চিকিৎসকের পরামর্শ চাইল সিবিআই (CBI over Anubrata Health) ৷

9. Maynaguri Minor Rape : কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ময়নাগুড়িতে সম্পন্ন নির্যাতিতার শেষকৃত্য

অভিযুক্তদের শাস্তি পাওয়ার আগেই মৃত্যু হল ময়নাগুড়ির নির্যাতিতার (Maynaguri Minor Rape) ৷ কড়া পুলিশি পাহারায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল তার ৷ রাজনৈতিক রং না দেখে সকলেই অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ৷

10. Hanskhali Gang Rape: হাঁসখালি গণধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্তদের জামিন নাকচ

হাঁসখালি গণধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত সোহেল গোয়ালি এবং প্রভাকর পোদ্দারের জামিন নাকচ করল আদালত (Court denied bail to Hanskhali gang rape accused) ৷ তাদের চারদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক সুতাপা সাহা । আগামী 29 তারিখে তাদের পরবর্তী শুনানি ।