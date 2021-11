নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর : আগামিকাল শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন (Parliament Winter Session, 2021) ৷ এই অধিবেশনেই দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে সরব হবে তৃণমূল ৷

তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও ব্রায়েন (Derek O'Brien) রবিবার একটি টুইটে এই বিল নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করে জানান, 2014 সালে বিজেপি এই বিল পাশের কথা দিয়েও রাখেনি ৷ তিনি লেখেন, "সংসদ অধিবেশন শুরু হচ্ছে সোমবার ৷ আজ প্রধানমন্ত্রী এবং বাকি মন্ত্রীরা সব দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ৷ এই অধিবেশনে আরও একবার তৃণমূল মহিলা সংরক্ষণ বিলের (Women's Reservation Bill) উপর জোর দেবে ৷ আর প্রধানমন্ত্রীও ফের অন্য কোনও দিকে নজর দেবেন ৷ 2014-র ইস্তেহারে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৷ কিন্তু এখনও তা পূরণ হয়নি ৷"

আরও পড়ুন : Union Cabinet on Farm Laws Repeal : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে কৃষি আইন বাতিলের প্রস্তাবে সিলমোহর

এর আগে আলোচনা করা হয়েছিল, লোকসভা এবং অন্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য 33% আসন সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে সংশোধন আনতে হবে ৷

সংসদীয় মন্ত্রী (Union Parliament Minister) প্রহ্লাদ জোশী (Pralhad Joshi) আজ সব রাজনৈতিক দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ৷ এবারের শীতকালীন সংসদীয় অধিবেশনের (Parliament Winter Session, 2021) শুরুতেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিল পেশ করা হবে ৷ পাশাপাশি শাসকদল বিজেপির নতুন 26টি বিলও আনার কথা রয়েছে ৷

প্রথম দিনই তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল (Farm Laws Repeal Bill 2021) আনা হবে ৷ 24 নভেম্বর এই বিল প্রত্যাহারেরে সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছে ৷ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী (Information and Broadcasting Minister) অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, এই বিলক প্রত্যাহারকেই সংসদের আসন্ন অধিবেশনে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ৷ এছাড়া ক্রিপটোকারেন্সি সম্বন্ধীয় 'ক্রিপটোকারেন্সি অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অফিসিয়াল ডিজিটাল কারেন্সি বিল, 2021' (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021) পেশ করার কথা রয়েছে ৷ 23 ডিসেম্বর শেষ হবে এ বছরের শীতকালীন অধিবেশন ৷