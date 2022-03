কলকাতা, 31 মার্চ : পেট্রল-ডিজেল নিয়ে নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হল কেন্দ্রের বক্তব্যে ৷ বাজেট অধিবেশন চলাকালীন লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে যে ভারতে এখন 74 দিনের তেল মজুত রয়েছে (Centre Says only 74 Days Fuel Oil in India's Stock) ৷ আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কেন্দ্রের এই বক্তব্য নিয়েই ৷ প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি দেশের পেট্রল-ডিজেলের সংকট তৈরি হতে চলেছে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এখনও পর্যন্ত না মিললেও আসরে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC Attacks Centre on Fuel Oil Stock Issue) ৷ কারণ, বিজেপি বিরোধী এই শক্তি ইতিমধ্যেই পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে পথে নেমেছে ৷ আর দেশে কত তেল মজুত আছে, তা কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসেরই সাংসদ সৌগত (TMC MP Sougata Roy) ৷

জ্বালানি মজুত ইস্যুতে কেন্দ্রকে তোপ কুণালের

বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, যে তথ্য সামনে এসেছে তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক । যদি জ্বালানির পরিমাণ কমে গিয়ে থাকে এবং এই কারণে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়, এর দায় অপদার্থ কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে (TMC Leader Kunal Ghosh Slams Modi Govt on Fuel Oil Stock Issue) ।

তাঁর আরও অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার সব ক্ষেত্রেই চরম ব্যর্থতার শিকার হয়েছে ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে নাচানাচি করতে গিয়ে দেশে করোনাকে ডেকে এনেছেন । একইভাবে ইউক্রেন যুদ্ধের সময় কেন্দ্রের অদূরদর্শিতার কারণে ভুগতে হয়েছে ইউক্রেনে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের । জ্বালানির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা তৈরি হয়ে যাচ্ছে ।

এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘শুধু জ্বালানির দাম বৃদ্ধি নয়, পেট্রল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাস জীবনদায়ী ওষুধ যেভাবে দাম বাড়ছে, তাতে আমরা বলছি হচ্ছেটা কী ! যেভাবে লাগাতার দাম বেড়ে চলেছে তাতে মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষ কীভাবে চলবে ?’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘কেন্দ্রের আর্থিক নীতি সম্পূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যাচ্ছে । যারা এর বিরোধিতা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ শুরু হয়ে যাচ্ছে ।’’

তাঁর দাবি, ‘‘কেন্দ্রের নীতি হল, পেট্রলের দাম বাড়বে, সারের দাম বাড়বে, ওষুধের দাম বাড়বে, রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থা বিক্রি হয়ে যাবে ৷ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই ইডি-সিবিআইকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হবে । এটা গণতন্ত্রের এক ধরনের কণ্ঠরোধ ।’’

এদিন তিনি সাধারণ মানুষকে আহ্বান করেন, ‘‘দেশের সর্বত্রই বিজেপিকে দুর্বল করুন । কেন্দ্রের শাসক দল ইস্যুতে মানুষের মুখ ঘুরিয়ে রাখবে অথচ মানুষের প্রাথমিক চাহিদা রোটি, কাপড়া, মকানের জন্য সকলকে স্ট্রাগল করতে হবে ।’’

