নয়াদিল্লি, 10 ডিসেম্বর : জেনারেল বিপিন রাওয়াতের দুই মেয়েই অত্যন্ত সাহসী ৷ সদ্য বাবা-মাকে হারানো দুই তরুণী সম্পর্কে একথা বলেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরসিমরত কউর বাদল (Harsimrat Kaur Badal on General Bipin Rawat's daughters) ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে একথা বলেছেন তিনি ৷ শুক্রবার জেনারেল রাওয়াতকে (Bipin Rawat Last Rite) শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর দিল্লির বাসভবনে পৌঁছান হরসিমরত (Harsimrat Kaur Badal offers last respect to Bipin Rawat) ৷ সেখানেই প্রয়াত সিডিএস এবং তাঁর স্ত্রীকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন তিনি ৷

কামরাজ মার্গের ওই বাড়িতে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির মুখোমুখি হন হরসিমরত ৷ সেখানেই তিনি বলেন, ‘‘জেনারেল রাওয়াত একজন সাহসী মানুষ ছিলেন ৷ প্রকৃত অর্থেই তিনি একজন দেশপ্রেমিক ৷ নিজের কর্মজীবনের গোটা সময়টা জুড়েই দেশের সেবা করে গিয়েছেন তিনি ৷ আমি তাঁর দুই মেয়ের সঙ্গেও দেখা করেছি ৷ ওঁরা অত্যন্ত সাহসী ৷ আমরা কাছে ওঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই ৷ হঠাৎ করে ওঁরা ওঁদের দুই অভিভাবককে হারিয়েছেন ৷ এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ৷’’

এদিন হরসিমরত ছাড়াও জেনারেল বিপিন রাওয়াত ও তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াতকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁদের বাসভবনে উপস্থিত হন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah offers last respect to Bipin Rawat), জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল (Ajit Doval offers last respect to Bipin Rawat), এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক প্রমুখ ৷