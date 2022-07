নয়াদিল্লি, 19 জুলাই: রেকর্ড পতন ভারতীয় মুদ্রার ৷ টাকার পতন রুখতে ক’দিনে একাধিক পদক্ষেপ করেছে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে টাকার দর। মঙ্গলবার সকালে ডলারে ভারতীয় মুদ্রার দাম পড়ল 80 টাকা ৷ গতকালই কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে স্বীকার করেছে গত আট বছরে ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার দাম 16.08 টাকা নিচে নেমেছে (The rupee records as it hits 80 against the US dollar to all-time-low on Tuesday) ৷

অর্থমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে 2014-য় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা আরবিআই-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 1 ডলারের দামের বিনিময়ে ভারতীয় মুদ্রার দর ছিল 63.33 টাকা ৷ 2022-এর 11 জুলাই তা 79.41 টাকায় নেমে আসে ৷ লোকসভার দুই সাংসদ দীপক বৈজ এবং বিজয় বসন্ত ভারতীয় মুদ্রার পতন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ সরকার জানায়, 2022-এর 30 জুন ডলারে ভারতীয় মুদ্রার দাম ছিল 78.94 টাকা ৷

তবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এর জন্য রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতকেই দায়ী করেছেন ৷ এর ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে চলেছে ৷ বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে ৷ সেই জন্যেই ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার এমন পতন ৷ এছাড়া 2022-23 অর্থবর্ষে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় শেয়ারবাজার থেকে প্রায় 14 বিলিয়ন ডলার (1400 কোটি ডলার) তুলে নিয়েছে ৷

তবে লোকসভায় সীতারমন দাবি করেছেন, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রাগুলির তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা অনেক বেশি শক্তিশালী ৷ সীতারমন বলেন, "ব্রিটিশ পাউন্ড, জাপানের ইয়েন এবং ইউরোর মূল্য ডলারে ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় অনেক বেশি পড়েছে ৷"