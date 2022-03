জম্মু ও উত্তরপ্রদেশ, 18 মার্চ : 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' সিনেমায় কাশ্মীরি মুসলিমদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে ৷ আর শুধুমাত্র একটাই দিক দেখানো হয়েছে এই সিনেমায়, অভিযোগ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ৷ 1990-এ কাশ্মীরি পণ্ডিতরা কাশ্মীর ছেড়ে চলে যান ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি বিতর্কিত 'দ্য কাশ্মীরি ফাইলস' ৷ আাবার বহু সমালোচকের বক্তব্য, এই সিনেমায় যা কিছু দেখানো হয়েছে, তা বাস্তব থেকে বহু দূরে (Kashmiri Pandits accuses of biased towards Kashmiri Muslims in The Kashmir Files) ৷

এই সিনেমা তৈরির উদ্দেশ্য কাশ্মীরি পণ্ডিত ও কাশ্মীরি মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা, অভিযোগ তুলেছেন বহু কাশ্মীরি পণ্ডিত ৷ এক কাশ্মীরি পণ্ডিত মহিলা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে জানালেন, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে ৷ সুনীতা নামে একজন বলেন, "এখন বিজেপি ক্ষমতায় আছে ৷ তাহলে তারা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফেরাতে কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ করছে না কেন ? বিজেপি শুধু রাজনীতি করছে ৷"

রাজনৈতিক স্বার্থ মেটাতে রাজনৈতিক দলগুলি 'দ্য কাশ্মীরি ফাইলস' সিনেমাটিকে ব্যবহার করছেন বলে মত অনেক কাশ্মীরি পণ্ডিতের ৷ এই সম্প্রদায়ের সমাজকর্মীদের কাছে কাশ্মীরি পণ্ডিত সংক্রান্ত পুরো বিষয়টা মানবিক, রাজনৈতিক নয় ৷ উপত্যকা থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নির্বাসনের কারণ প্রসঙ্গে মিথ্যে প্রচার করছে অনেক নেতা ৷ আসল কারণগুলো ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা ৷ এর তীব্র নিন্দা করেছেন কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের সুনীতা এবং তাঁর মতো অনেকেই ৷

এর মধ্যে উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা আজ়িজ় কুরেশি 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-কে মুসলিম হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন ৷ সাংবাদিক শেখ সরং মাখদুমকে তিনি বলেন, "দেশের সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী সব সময় মুসলিমদের নিশানা করেছে ৷ যদি সিনেমার পরিচালকের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হত, তাহলে মুসিলম সম্প্রদায়ের হত্যার ঘটনা কেন দেখানো হল না ৷ 50 হাজারেরও বেশি মুসলিমকে মারা হত না ৷"

বর্তমান মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে শেষ করার অভিযোগ তোলেন ৷ সিনেমায় দিল্লি এবং অন্যান্য জায়গায় মুসলিমদের মেরে ফেলার দৃশ্যগুলো দেখানো হয়নি ৷ উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা, গোয়া, হরিয়ানা এবং উত্তরাখণ্ড-সহ বেশ কিছু রাজ্যে সিনেমাটিকে কর মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে ৷