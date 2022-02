বেঙ্গালুরু, 16 ফেব্রুয়ারি : তিন সদস্যের বেঞ্চে কর্নাটক হাইকোর্টে চলছে হিজাব মামলার শুনানি ৷ বুধবার যা চতুর্থ দিনে পড়ল (The hearing of ongoing Hijab ban row entered its fourth day at Karnataka HC) । ইতিপূর্বে প্রধান বিচারপতি ঋতুরাজ অবস্থি, বিচারক কৃষ্ণ এস দীক্ষিত ও জেএম খাজির বেঞ্চ আদালতের চূড়ান্ত নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনে পড়ুয়াদের হিজাব ও ধর্মীয় পোশাকে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে । সেইসঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল (In interim order Karnataka HC directed the state government to reopen educational institutions)।

সেই নির্দেশ মোতাবেক সোমবার কড়া পুলিশি প্রহরায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলল কর্নাটকে । বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 200 মিটার এলাকা পর্যন্ত জারি ছিল 144 ধারা। জায়গায় জায়গায় মোতায়েন ছিল পুলিশবাহিনী। এরই মধ্যে রাজ্যের একটি স্কুলে ছাত্রীরা হিজাব পড়ে এলে তাদের ক্লাসরুম থেকে বের করে দেওয়া নিয়ে ফের তৈরি হয় বিতর্ক। হিজাবের পক্ষে মামলাকারীদের আইনজীবী অধ্যাপক রবিবর্মা কুমার এদিন আদালতে বলেন," শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত ইউনিফর্ম পরিবর্তনের জন্য অন্ততপক্ষে এক বছর আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করা।" যদিও তাঁর পেশ করা মামলা সংক্রান্ত একটি হলফনামা আদালত প্রত্যাখ্যান করে ৷

আরও পড়ুন: Unknown facts of Bappi Lahiri: কতটা সোনার মালিক বাপ্পি লাহিড়ী ? রইল চমকপ্রদ কিছু অজানা তথ্য

যদিও দুঁদে ওই আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন, "পড়ুয়ারা শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন ধর্মের চিহ্ন অনেক সময় বহন করে। একশোরও বেশি ধর্মীয় প্রতীক আছে সেখানে, কিন্তু সরকার শুধু মাত্র হিজাবকে ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে হিসাবে তুলে ধরছে ৷" রাজ্যের স্কুলে পডুয়াদের হিজাব পরার কারণে বের করে দেওয়ার বিষয়টিকে সরকারের 'বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি' বলে উল্লেখ করেন রবিবর্মা কুমার। এ প্রসঙ্গে রোসাম্মা এভি বনাম কালিকট বিশ্ববিদ্য়ালয় মামলার রায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ক্লাসরুমে বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা বজায় থাকা উচিৎ ৷

আরও পড়ুন: Karnataka CM on Hijab Row: হিজাব নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ প্রত্যেককে মানতে বললেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী

এদিন কর্নাটকের কোডাগু জেলার একটি স্কুলে হিজাব পরে আসায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ক্লাসে ঢোকার অনুমতি প্রদান করেনি ছাত্রীদের। হিজাব খুলে আসার নির্দেশ দেওয়ায় ক্লাস বয়কট করেছে অন্তত 20 জন ছাত্রী । শিমোগা জেলার একটি স্কুলে এক দশম শ্রেণির ছাত্রী পরীক্ষা বয়কট করেছে একই কারণে। বেশকিছু জায়গায় এই নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় অভিভাবকদের ।