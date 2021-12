প্রয়াগরাজ, 24 ডিসেম্বর : দেশে কোভিড-19 ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রনের (Omicron cases) সংখ্যা 300-র আশপাশে ৷ এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনকে উত্তর প্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন (Uttar Pradesh Assembly Poll) পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাল এলাহাবাদ হাইকোর্ট ৷ বেড়ে চলা ওমিক্রন সংক্রমণ এবং তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে এই অনুরোধ ৷ আগামী বছরের প্রথম দিকে উত্তর প্রদেশে এই নির্বাচন হওয়ার কথা (The Allahabad High Court urges the Election Commission to delay upcoming Uttar Pradesh assembly elections by a month or two) ৷

যোগী রাজ্যে এখুনি জনসভা, মিছিল নিষিদ্ধ করা হোক ৷ আদালত এই আর্জি জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে ৷ এ প্রসঙ্গে বিচারপতি শেখর যাদব (Justice Shekhar Yadav) বলেন, "যদি মিছিল বন্ধ না করা হয়, তাহলে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের থেকেও খারাপ অবস্থা হবে ৷" তিনি আরও বলেন, 'জান হে তো জাঁহা হ্যায়' অর্থাৎ, জীবন থাকলে, পৃথিবীও থাকবে ৷

ইতিমধ্যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রক ওমিক্রন নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সতর্ক করেছে ৷ ওমিক্রনের সংক্রামিত করার ক্ষমতা ডেল্টার তুলনায় তিনগুন বেশি ৷ গতকাল দেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি সকলকে 'সতর্ক আর সাবধান' থাকার বার্তা দিয়েছেন ৷ জেলা স্তর থেকে রাজ্যের সর্বত্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যাতে সব সময় তৈরি থাকে, সেই নির্দেশ দিয়েছেন আধিকারিকদের ৷