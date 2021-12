অবন্তীপোরা, 12 ডিসেম্বর : ফের এনকাউন্টার ভূস্বর্গে ৷ রবিবার ভোরে অবন্তীপোরার (Awantipora encounter) বরাগাম এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে জঙ্গিদের তীব্র গুলিবিনিময় (Terrorist killed after encounter breaks out between security forces) শুরু হয় ৷ অজ্ঞাতপরিচয় এক জঙ্গিকে খতম (Terrorist killed in Awantipora encounter) করেছে বাহিনী ৷ এখনও চলছে গুলির লড়াই ৷

আরও পড়ুন: Pulwama Encounter: পুলওয়ামায় এনকাউন্টারে মৃত 2 জইশ কম্যান্ডার

কাশ্মীর পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল বিজয় কুমার জানিয়েছেন, "অবন্তীপোরার বরাগামে এনকাউন্টার (Jammu and Kashmir encounter) শুরু হয়েছে ৷ একজন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে ৷ অভিযান এখনও চলছে ৷"

আরও পড়ুন: Poonch Encounter: পুঞ্চে জঙ্গিদের সঙ্গে তীব্র গুলির লড়াই, জখম 3 নিরাপত্তা কর্মী

কাশ্মীর জোন পুলিশের তরফেও টুইট করে জানানো হয়েছে, "অবন্তীপোরার বরাগামে এনকাউন্টার চলছে ৷ পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালাচ্ছে ৷ একজন অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে ৷"

আরও পড়ুন: J&K Terrorist Attack : জঙ্গি হানায় কুলগ্রামে ফের প্রাণ হারাল 3 ভিনরাজ্যের শ্রমিক