চণ্ডীগড়, 20 নভেম্বর: জঙ্গি হরবিন্দর সিং ওরফে রিনডার মৃত্যু হয়েছে ৷ শনিবার পাকিস্তানের লাহোরে তার মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ সিধু মুসেওয়ালার খুনে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে ৷ তবে ঠিক কীভাবে তার মৃত্যু হল, তা স্পষ্ট নয় ৷ একটি সূত্রের দাবি, সে কিডনি সংক্রান্ত রোগে ভুগছিল । তাছাড়া অতিরিক্ত মাদক সেবনের ফলে তার মৃত্যু হয় ৷ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে অবশ্য জানানো হয়েছে, তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ৷ এরপর বিমবিহা গ্রুপ সোশাল মিডিয়ায় দাবি করেছে, তারা সিধু মুসেওয়ালার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে ৷

সামাজিক মাধ্যমে বামবিহা গ্যাং হরবিন্দর সিংয়ের মৃত্য়ুর দায় স্বীকার করেছে (Bambiha gang has claimed responsibility for Rinda's death on social media) ৷ তারা জানিয়েছে, রিনডা পাকিস্তানে বেশ গুছিয়ে বাস করছিল ৷ কিন্তু সে শত্রুপক্ষের গ্যাংয়ের সঙ্গে মিশে যায় ৷ বামবিহার আরও দাবি, রিনডা মুসেওয়ালার খুনে (Sidhu Moosewala Murder) লরেন্স বিষ্ণোই ও গোল্ডি ব্রারের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল ৷ পঞ্জাব এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিও রিনডার মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছে ৷

জঙ্গি হরবিন্দর সিং ওরফে রিনডা প্রথমে পঞ্জাবের তার্ন তরনে (Tarn Taran) থাকত ৷ পরে সে মহারাষ্ট্রের নান্দেদ সাহিবে চলে যায় ৷ একটি খুনের ঘটনায় 2011 সালের সেপ্টেম্বরে তাকে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয় ৷ কিন্তু জেল থেকে পালিয়ে যায় সে । এরপরও একের পর এক অপরাধমূলক কাজকর্মে হরবিন্দরের নাম উঠে আসে ৷ তারপর সে ভুয়ো পাসপোর্ট বানিয়ে নেপালে যায় ৷ জানা গিয়েছে, নেপাল থেকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা এসআই (Inter-Services Intelligence) তাকে পাকিস্তানে নিয়ে যায় ৷ সে তাদের হয়ে কাজ করত ৷ সম্প্রতি পঞ্জাবের একটা ঘটনায় এই তথ্য উঠে এসেছে ৷