কোনদানাপল্লি, 7 জানুয়ারি : বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সন্তান নেই, কেন ? মানুষকে চুপ করাতে গিয়ে সমস্যায় পড়লেন তেলাঙ্গানার খাম্মামের (Khammam) এক মহিলা ৷ ন'মাস ধরে গর্ভধারণের অভিনয় করে গিয়েছেন তিনি ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত পর্দাফাঁস হয়ে গেল ৷ ধরা পড়ে গেল তাঁর অভিনয় (Telangana woman pretends to be pregnant for 9 months faces trouble) ৷

ন'বছর আগে ভারিয়ার এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয় কোনদানাপল্লির (Kondanapalli) মহিলার ৷ কিন্তু সন্তান না হওয়ায় পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, সবাই অপমান করত ৷ এর থেকে রেহাই পেতে তিনি অন্য পথ বাছলেন ৷ সবাইকে বলে বেড়ালেন, বুধবার 5 জানুয়ারি তিনি সন্তানের জন্ম দেবেন ৷ মঙ্গলবার তিনি পরিবারের সদস্যদের জানান, তাঁর প্রসব যন্ত্রণা উঠেছে ৷ এরপর যখন সবাই সন্তানের খোঁজ করে, তখন মহিলা জানান, যে দু'জন ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করতে এসে নবজাতককে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে ৷

তবে, এর পরিণাম কী হতে পারে, তা একেবারেই আন্দাজ করতে পারেননি তিনি ৷ স্থানীয়রা পুলিশকে বিষয়টি জানান ৷ বুধবার ইব্রাহিমপতনমের সিআই শ্রীধর কুমার (Ibrahimpatnam CI Sridhar Kumar) দলবল নিয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছান ৷ তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন ৷ মহিলার গল্প শুনে পুলিশের সন্দেহ হয় ৷ তাঁকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিজয়ওয়াড়ায় সরকারি হাসপাতালে (Vijayawada Government Hospital) নিয়ে যায় পুলিশ ৷

চিকিৎসকদের বয়ানে পর্দাফাঁস হয়ে যায় ৷ তাঁরা জানান, মহিলা কোনও সন্তানের জন্ম দেননি ৷ এমনকি কখনও গর্ভধারণ করেননি ৷ এই ঘটনায় পরিবার, এলাকাবাসী প্রত্যেকে হতবাক ৷