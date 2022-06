হায়দরাবাদ, 4 জুন : নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল তেলাঙ্গানা পুলিশ ৷ গত সপ্তাহে হায়দরাবাদে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ৷ একটি সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এই কথা জানিয়েছেন (Telangana Police arrests one in connection with alleged gang rape of teenage girl in Jubilee Hills Hyderabad) ৷ শুক্রবার ডিসিপি (পশ্চিম) জোয়েল ডেভিস বলেন, "এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সাদাউদ্দিন মালিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ 5 জন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ তাদের মধ্যে 3 জন নাবালক ৷" সিসিটিভি ফুটেজ এবং নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী 5জন অভিযুক্তের সন্ধান পায় পুলিশ, জানান ডিসিপি ৷

28 মে এক মেয়েটি বাড়ি ফিরছিল ৷ সেই সময় কয়েকজন যুবক গাড়িতে করে যাওয়ার সময় মেয়েটিকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা জানায় ৷ মেয়েটিও রাজি হয়ে যায় ৷ অভিযোগ, তাকে গাড়িতে তুলে একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় ৷ ঘটনাটি সামনে আসে, মেয়েটির বাবা পুলিশে পকসো আইনে অভিযোগ দায়ের করার পর ৷ তবে এই ঘটনার পর মেয়েটি মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত যে তার পক্ষে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি, অভিযোগে জানিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা ৷

এদিন জোয়েল ডেভিস বলেন, "নির্যাতিতা শুধুমাত্র একজনের নাম বলতে পেরেছে ৷ একটি বিশেষ দল সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে নেমে পড়ে ৷ সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে ৷ সেখান থেকেই পাঁচজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷" এক অভিযুক্ত নাবালকের খোঁজ মিলেছে ৷ তবে আইন অনুযায়ী রাতে কোনও নাবালককে ধরা যায় না ৷ তাই আজ হয়তো তাকে গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ ৷

এর আগে একাধিক সংবাদে প্রকাশিত হয় যে তেলাঙ্গানার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহম্মদ মাহমুদ আলির ছেলে এই গণধর্ষণের সঙ্গে জড়িত ৷ তবে তেলাঙ্গানা পুলিশ সে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে ৷ শাসকদল টিআরএস-এর কার্যকরী সভাপতি এবং মন্ত্রী কেটি রামা রাও, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ডিজিপি এবং হায়দরাবাদ সিটি পুলিশকে তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানিয়েছেন ৷