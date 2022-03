হায়দরাবাদ, 20 মার্চ : পুলিশের 100 নম্বরের কথা আমরা সকলেই কমবেশি জানি বা শুনেছি ৷ কোনও বিপদে পড়লে বা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এই নম্বর ব্যবহার করে পুলিশের সাহায্য চেয়ে থাকেন নাগরিকরা ৷ কিন্তু কখনও শুনেছেন বাড়িতে মাংস রান্না হয়নি বলে সেই অভিযোগ জানানো হচ্ছে পুলিশের 100 নম্বরে ডায়াল করে (Husband dials police to complain that his wife had not cooked mutton)! শুনতে অবাক লাগলেও এমনটাই ঘটেছে তেলাঙ্গানার নালগোন্ডা জেলায় ৷

এই জেলার চারলা গৌরারা এলাকার বাসিন্দা নবীন ৷ হোলির দিন পাঁঠার মাংস খাওয়ার স্বাদ জেগেছিল এই যুবকের ৷ মাংস কিনে এনে স্ত্রীকে মটন কারি রান্না করতে বলেছিলেন ৷ কিন্তু এই 'ফরমান' মানতে চাননি নবীনের স্ত্রী ৷ তিনি মাংস রাঁধেননি ৷ এদিকে ঘরে পড়ে রয়েছে কচি পাঁঠার মাংস, অথচ তা রান্না না হওয়ায় মুখে তোলা যাচ্ছে না ৷ ছুটির দিন হোলির দুপুরে আয়েস করে পাঁঠার মাংস দিয়ে দুপুরের খাওয়ার খাবার শখ মেটাতে না পেরে স্ত্রীর উপর বেজায় ক্ষুব্ধ হন নবীন ৷ চটে গিয়ে শুক্রবারই তিনি ডায়াল করে বসেন পুলিশের 100 নম্বরে ৷ অভিযোগ করেন, তাঁর স্ত্রী পাঁঠার মাংস রান্না করেননি, তিনি চান পুলিশ ব্যবস্থা নিক ৷

আরও পড়ুন : বিহারে বিষমদ খেয়ে মৃত 19!

এরকম আজব অভিযোগ পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই অবাক হন পুলিশ আধিকারিকরা ৷ তাঁরা প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি ৷ কিন্তু পরপর 6 বার পুলিশকে ফোন করে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পীড়াপীড়ি শুরু করেন নবীন ৷ এর ফল হয় উল্টো ৷ যুবকের এই নাছোড় আবদারে ক্ষুব্ধ হয়ে উল্টে তাঁর বিরুদ্ধেই কেস দায়ের করে পুলিশ ৷ আপৎকালীন পরিষেবার নম্বরে বারবার ফোন করে পুলিশের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য নবীনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷