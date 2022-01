হায়দরাবাদ/চণ্ডীগড়, 4 জানুয়ারি: কোভিডের বাড়বাড়ন্তে এবার স্কুল-কলেজ বন্ধ হল পঞ্জাব ও তেলাঙ্গানায় (Telangana schools to remain shut from Jan 8 to 16) ৷ জনগণের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পঞ্জাবে জারি করা হয়েছে নাইট কার্ফু ৷

গত কয়েকদিন ধরেই অন্যান্য রাজ্যের মতো পঞ্জাবেও (Schools closed in Punjab) হু হু করে বেড়েছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলায় নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে সে রাজ্যের সরকার ৷ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অফলাইন ক্লাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ চলবে ভার্চুয়াল ক্লাস ৷ তবে মেডিক্যাল ও নার্সিং কলেজ স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে ৷

এ ছাড়াও রাত 10টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত জারি করা হয়েছে নাইট কার্ফু (Punjab Night Curfew) ৷ বার, সিনেমা হল, মাল্টিপ্লেক্স, মল, রেস্তোরাঁ, স্পা, মিউজিয়াম ও চিড়িয়াখানা 50 শতাংশ লোক নিয়ে খোলা রাখা যাবে ৷ তবে তার কর্মীদের সম্পূর্ণ রূপে টিকাপ্রাপ্ত হতে হবে ৷ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্পোর্টস কমপ্লেক্স, স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল ও জিমও ৷ তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টে প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ চালু থাকবে ৷ এই নির্দেশ 15 জানুয়ারি পর্যন্ত জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে ৷

পঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার যখন তুঙ্গে তখনই জারি হল এই নয়া বিধি (Schools Shut in Punjab Telangana amid Covid surge) ৷ তবে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার ও জনসভার উপর কোনও বিধিনিষেধ (telangana and punjab schools to remain closed amid covid surge) আরোপ করা হয়নি ৷ গত 28 ডিসেম্বর যেখানে পঞ্জাবে 51 জন আক্রান্ত হয়েছিলেন, সেখানে গতকাল সেখানে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন 419 জন ৷

কোভিড সংক্রমণ স্রোতের (Covid spike in Telangana) মতো বেড়ে চলায় স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তেলাঙ্গানাতেও (Schools closed in Telangana)৷ সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও জানিয়েছেন, 8 জানুয়ারি থেকে 16 জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে স্কুল ৷ রবিবার যেখানে দক্ষিণের এই রাজ্যের (Covid wave update in Telangana) দৈনিক কোভিড সংক্রমণ ছিল 274, সেখানে এই সংখ্যাটা সোমবার এক লাফে বেড়ে হয় 482 ৷ গত দু মাসে এই প্রথম দৈনিক সংক্রমণ 400-র গণ্ডি পেরোল ৷

পঞ্জাব ও তেলাঙ্গানা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মুম্বই, গোয়া ও দিল্লিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুল কলেজ ৷