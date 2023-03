ভূবনেশ্বর, 30 মার্চ : প্রথমে মুক্তিপণ চেয়ে অপহরণ । পরে অপহরণের টাকা না পেয়ে নাবালাককে খুনের অভিযোগ ৷ ওড়িশার ঝাড়সুগুডা জেলায় অপহরণ করা হয় এক নাবালককে ৷ এরপর তার পরিবারের কাছে 50 লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয় ৷ কিন্তু মুক্তিপণ না-দেওয়ার জেরেই 15 বছর বয়সি ওই নাবালককে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ৷

ঝাড়সুগুডার সর্বহাল এলাকার ব্যবসায়ী সমর্থ আগরওয়ালের ছেলে কয়েকদিন আগে অপহৃত হয় বলে অভিযোগ ৷ ঝাড়সুগুডার পুলিশ সুপার স্মিথ পারমার জানিয়েছেন, দিন চারেক আগে ব্যবসায়ীর ছেলেকে অপহরণ করে দুষ্কৃতীরা ৷ এরপরই ব্যবসায়ীর কাছে মুক্তিপণ বাবদ 50 লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। কিন্ত সেই টাকা দেওয়া হয়নি। এরপর গত 27 মার্চ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ব্যবসায়ী। পুলিশ সূত্রে খবর, নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুলিশ এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। (A minor was killed for not paying a ransom of Rs 50 lakh)

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় অমিত কুমার শর্মা এবং দিনেশ কুমার আগরওয়ালকে নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অমিত ঝাড়সুগুডারই বাসিন্দা ৷ এবংঅ ন্য় অভিযুক্ত ব্রজরাজনগর জেলার বাসিন্দা ৷ উল্লেখ্য়, গত 28 মার্চ অপহৃত ওই নাবালক ছেলেটির দেহ বারগড় জেলা থেকে পাওয়া যায় ৷ পুলিশের দাবি, ধৃত দু'জনই স্বীকার করেছে যে তারা ঝাড়সুগুডা থেকে ওই নাবালককে অপহরণ করে ৷ এবং পরে তাকে বারগড়ে হত্যা করে দেহ পুড়িয়ে দেয়। পুলিশ সুপার স্মিথ পারমার অবশ্য় এ বিষয়ে আর মুখ খুলতে চাননি ৷ তাঁর কথায়, "দেহ বারগড় থেকে মেলায় সেখানেই ময়নাতদন্ত করা হবে ৷ তদন্ত চলছে।" তবে ঠিক কীভাবে নাবালককে হত্যা করা হয়েছে সে নিয়ে কিছু বলতে চাননি স্মিথ ৷ তবে জেরায় অভিযুক্তরা অনেক কিছু স্বীকার করেছে বলেও দাবি করেছেন পুলিশ সুপার ৷ যদিও ময়না তদন্তের রিপোর্ট না এলে তদন্ত নিয়ে কথা বলতে নারাজ পুলিশ ৷