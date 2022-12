নয়াদিল্লি, 17 ডিসেম্বর: ছাত্রীকে কাঁচি দিয়ে আঘাত করে তারপর স্কুল বিল্ডিং থেকে নীচে ছুড়ে ফেলে দিল শিক্ষিকা ৷ এমন নৃশংস ঘটনা ঘটেছে মধ্য দিল্লির মডেল বস্তি এলাকার একটি স্কুলে ৷ শুক্রবার পুলিশ জানায়, ওই শিক্ষিকাকে আটক করা হয়েছে ৷ স্কুলের সামনে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷

জানা গিয়েছে, পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে প্রথমে কাঁচি দিয়ে জখম করেন শিক্ষিকা গীতা দেশওয়াল ৷ তারপর স্কুল ভবনের দ্বিতীয় তল থেকে নীচে ছুড়ে ফেলে দেন, জানিয়েছেন পুলিশের এক উচ্চাধিকারিক (Teacher hits girl with small scissors and threw her off the first floor of the building) ৷

পুলিশের উচ্চাধিকারিক আধিকারিক শ্বেতা চৌহান বলেন, "শুক্রবার সকাল 11.15 মিনিট নাগাদ স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়, এক নাবালিকাকে দোতলা থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে ৷ খবর পাওয়া মাত্র বাদা হিন্দু পুলিশ স্টেশনের পুলিশ আধিকারিক, কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ মডেল বস্তি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী বন্দনাকে দ্বিতীয় তল থেকে নীচে ফেলে দেন এক শিক্ষিকা ৷ তাঁর নাম গীতা দেশওয়াল ৷"

আরও পড়ুন: দুষ্টুমির 'শাস্তি', চড় মেরে নার্সারির পড়ুয়ার গালে দাগ বসালেন শিক্ষিকা

আহত ওই পড়ুয়া এখন হিন্দু রাও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ জানা গিয়েছে, সে এখন চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে এবং ভালো আছে ৷ অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে, জানান আধিকারিক ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 307 ধারায় খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ দিল্লি পৌরনিগমের এক উচ্চাধিকারিক বলেন, "দিল্লি পৌরনিগম সঙ্গে সঙ্গে ওই শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড করেছে ৷ দফতর এই ঘটনায় তদন্ত করছে ৷"