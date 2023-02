হায়দরাবাদ, 1 ফেব্রুয়ারি: বুধের বাজেটে বছরে 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়করে ছাড়ের (Income rebate limit increased to Rs 7 lakh) ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Finance Minister Nirmala Sitharaman) । অর্থাৎ, 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও কর দিতে হবে না । প্রসঙ্গত, এর আগে আয়কর ছাড়ের সীমা ছিল সাড়ে 5 লক্ষ টাকা । সেই সীমা এবার বাড়িয়ে 7 লক্ষ টাকা করা হয়েছে ।

এই ঘোষণাটি রিবেটের সীমা নিয়ে করদাতাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে । নিজের দায়বদ্ধতার চেয়ে বেশি কর প্রদানকারী ব্যক্তিরা একটি পরিমাণ ফেরত পায় । ধারা 87A-এর অধীনে ছাড়টি বাড়ানো হয়েছে । অন্যদিকে, যদি কারও আয় 7 লক্ষ টাকার বেশি হয়, তবে ব্যক্তিকে সেই নির্দিষ্ট বছরে যে স্ল্যাব হারে পড়ে সেই অনুযায়ী কর দিতে হবে।

একনজরে নয়া ব্যক্তিগত কর ব্যবস্থা

ব্যক্তিগত আয়করের জন্য, পুরনো ছ'টির পরিবর্তে 2023-24 অর্থবর্ষে 5টি আয়কর স্ল্যাব থাকবে । মৌলিক কর ছাড়ের সীমা 3 লক্ষ টাকায় বাড়ানো হয়েছে, যা গত অর্থবর্ষে 2.5 লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছিল । প্রথম স্ল্যাবটির অর্থ, 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়-সহ করদাতারা, কোন কাঁটছাট ছাড়াই, সম্পূর্ণভাবে কর প্রদান থেকে অব্যাহতি পাবেন ৷

বুধের এই বাজেটে মধ্যবিত্তের জন্য বরাদ্দ বেড়েছে (Union Budget 2023) । নয়া কর ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সারচার্জের হার 37% থেকে কমিয়ে 25% করা হয়েছে । ফলে সর্বোচ্চ করের হার 39% এ হ্রাস পাবে । এই নতুন কর ব্যবস্থাটি সাধারণ কর ব্যবস্থায় পরিণত হবে । যদিও করদাতারা তাদের জন্য আরও উপযুক্ত হলে পুরনো আয়কর ব্যবস্থা অনুযায়ী কর দিতে পারেন । যদিও কোনও করদাতা যদি পুরনো স্ল্যাব অনুযায়ী কর দেন, তারা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কোনও ছাড়ের জন্য যোগ্য হবেন না । অন্যদিকে, নয়া কর ব্যবস্থার অধীনে, একজন করদাতা 70টি কাটছাঁট পাবে । যার মধ্যে এইচআরএ কর ছাড়, এলটিএ কর ছাড়, ধারা 80C এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিভাগগুলির অধীনে 1.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় পেতে পারেন ।

আয়করে ছাড় থেকে কর কাঠামোয় পরিবর্তন

আরও পড়ুন: মহিলা ও সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা, মধ্যবিত্তের মন ছোঁয়ার চেষ্টা নির্মলার

নয়া স্ল্যাবে করদাতাদের জন্য 50,000 টাকা ছাড়ের ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী (Standard deduction allowed under new Tax Regime) । 2020-21 সালে প্রবর্তিত রেয়াতি কর ব্যবস্থাও বদলেছেন অর্থমন্ত্রী (Tax slabs under new tax regime) । কর ছাড়ের সীমা 50,000 টাকা বাড়িয়ে 3 লাখ টাকা এবং স্ল্যাবের সংখ্যা কমিয়ে 5 করা হয়েছে । অর্থমন্ত্রী বলেন, "আমি স্ল্যাবের সংখ্যা কমিয়ে 5 এবং কর ছাড়ের সীমা বাড়িয়ে 3 লক্ষ টাকা করে কর কাঠামো পরিবর্তন করার প্রস্তাব করছি । সংশোধিত কর ব্যবস্থার অধীনে, 3 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের জন্য কোনও কর ধার্য করা হবে না । 3-6 লক্ষ টাকার মধ্যে আয় 5 শতাংশ হারে কর দিতে হবে । 6-9 লক্ষ টাকায় 10 শতাংশ, 9-12 লক্ষ টাকায় 15 শতাংশ, 12-15 লক্ষ টাকা আয়ে 20 শতাংশ এবং 15 লক্ষ বা তার বেশি আয়ের উপর 30 শতাংশ কর দিতে হবে ।