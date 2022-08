রায়গড়, 18 অগস্ট: আরব সাগরের পাড়ে ফিরল 14 বছর আগের ভয়াবহ 26/11 হামলার স্মৃতি ৷ মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় দেখা মিলল একটি সন্দেহজনক বোটের ৷ জানা গিয়েছে, ওই বোটে একে 47-ও দেখা গিয়েছে (Suspicious Boat with AK 47) ৷ তার পরেই লাল সতর্কতা জারি হয়েছে জেলা জুড়ে (Suspicious Boat in Raigad Maharashtra) ৷ ইতিমধ্যেই তৎপর হয়েছে বাণিজ্যনগরীও ৷

বৃহস্পতিবার রায়গড়ের উপকূলে একে 47 অ্যাসল্ট রাইফেল এবং অন্যান্য অস্ত্র-সহ একটি সন্দেহজনক বোটের দেখা মেলে । ইতিমধ্যেই অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রায়গড়ের হরিহরেশ্বর সমুদ্র সৈকতের কাছে ওই অস্ত্রভর্তি বোটটি পাওয়া গিয়েছে । পুলিশ বিষয়টি তদন্ত শুরু করছে । যে জায়গায় বোটটি পাওয়া গিয়েছে সেটি মুম্বই থেকে প্রায় 200 কিলোমিটার এবং পুনে থেকে মাত্র 170 কিলোমিটার দূরে (Security has been tightened in Maharashtra) ।

রায়গড়ের বিধায়ক অদিতি তাটকরে বলেন, "আগামিকাল দহি হাণ্ডি, গণেশ পুজোর আর মাত্র 10 দিন বাকি । এই সময় বহু লোক এখানে আসে । নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে এই ঘটনার বিশেষ তদন্তের জন্য অনুরোধ করেছি ।"