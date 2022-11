সুরাত, 2 নভেম্বর: মোরবি বিপর্যয়ে মৃত্যু-মিছিল দেখেছে গুজরাত-সহ গোটা দেশ । মাচ্ছু নদীতে কেবল ব্রিজ ছিঁড়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে 136 জনের । বেসরকারি সূত্রে সংখ্যাটা আরও বেশি । পরিবার-পরিজনকে হারিয়ে রীতিমতো হাহাকার চলছে । তারমধ্যেই এগিয়ে এলেন মোদি-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বসন্ত গজেরা (Vasant Gajera) । সুরাতের এই ব্যবসায়ী জানিয়ে দিলেন, মোরবি বিপর্যয়ে বাবা-মা হারা সন্তানদের দায়িত্ব নেবেন তিনি (Surat businessman will be the Guardian of Destitute Children) ।

বুধবার এক ভিডিয়ো বার্তায় তিনি জানান, মোরবি ব্রিজ ভাঙার ফলে যে শিশু বাবা-মা'কে হারিয়েছে তার সম্পূর্ণ দায়ভার তিনি নেবেন । তাঁর দাতব্য বাৎসল্য ধামের মাধ্যমে, এই শিশুরা শিক্ষা পাবে । বাৎসল্য ধামে তাদের বিনামূল্যে পড়ানো হবে । নিজেদের ভরণপোষণের জন্য প্রস্তুত না-হওয়া পর্যন্ত কিন্ডারগার্টেন থেকে কলেজের মাধ্যমে বাৎসল্য ধামে বিনামূল্যে শিক্ষা পাবে । বাৎসল্য ধামে এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা 700'রও বেশি । সম্প্রদায়, জাতি কিংবা বর্ণ, সমস্তকিছুরই অচলায়তন ভেঙেছে এই সংস্থা ।

বাৎসল্য ধাম (Vataslya Dham) কী ?

বসন্ত গজেরা 2005 সালের 25 মে বাৎসল্য ধামের গোড়াপত্তন করেন । বাৎসল্য ধাম একটি বেসরকারি সংস্থা যারা বাচ্চাদের বিশেষ পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে । রেল স্টেশন, বাস স্টপ-সহ অন্যান্য জায়গা থেকে অনাথ শিশুদের উদ্ধার করে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে এই সংস্থা বদ্ধপরিকর । তাদের এই প্রচেষ্টা দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলছে ।

ঈশ্বরের ইচ্ছা, সেই কারণেই মোরবির সেতু বিপর্যয় । আদালতে গিয়ে বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন ওরেভা সংস্থার ম্যানেজার । ব্রিজ ভাঙার ঘটনায় ইতিমধ্যেই ওই সংস্থার ন’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । গ্রেফতার হওয়া 9 জনের মধ্যে রয়েছেন ওরেভা-র একাধিক আধিকারিক, টিকিট বিক্রেতা থেকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা ৷ ম্যানেজার দীপক পারেখ বিচারককে বলেন, "এই ঘটনা ভগবানের ইচ্ছেতেই হয়েছে (Morbi bridge collapse is an Act of God in Court) ।"

একইদিনে অদ্ভুদ সমাপতন । ঈশ্বরের মতোই অনাথ শিশুদের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছেন ওই ব্যবসায়ী । বিপর্যয়ের ক্ষত পূরণ করতে না-পারলেও বাবা-মা হারা সন্তানদের জীবনে বসন্তের একটুকরো হাওয়া আনতে বদ্ধপরিকর গজেরা ।