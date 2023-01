নয়াদিল্লি, 6 জানুয়ারি: সমকামী বিবাহকে আইনি (Same Sex Marriage) স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে সারা দেশে বিভিন্ন হাইকোর্টে বিচারাধীন সমস্ত পিটিশনকে একত্রিত করে নিজের কাছে হস্তান্তর করল সুপ্রিম কোর্ট । প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং জেবি পারদিওয়ালার একটি বেঞ্চ কেন্দ্রকে 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে এ বিষয়ে সমস্ত পিটিশনের যৌথ জবাব দাখিল করতে বলেছে ৷ আগামী মার্চ মাসে সব পিটিশন তালিকাভুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত (Supreme Court to hear all homosexual couple cases)।

বেঞ্চ বলেছে যে কোনও আবেদনকারী যদি আদালতের সামনে সশরীরে হাজির থেকে নিজে বক্তব্য পেশ করতে না পারেন, তাহলে তিনি ভার্চুয়াল মাধ্যমের সুবিধে পেতে পারেন । এই বিষয়ে কী আইন রয়েছে, কী কী নজির রয়েছে তার বিস্তারিত নোট লিখিত আকারে পেশ করার জন্য কেন্দ্রের আইনজীবীদের এবং আবেদনকারীদের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ আদালতের বেঞ্চ কেন্দ্রের কৌঁসুলিকে নিশ্চিত করতে বলেছে যে, কোনও আবেদনকারীকে বাদ দেওয়া হবে না এবং সমস্ত পিটিশনের বিশদ বিবরণ তৈরি করে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে (Supreme Court to hear all same sex marriage cases)।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বেঞ্চকে বলেছেন যে, আদালতের জন্য দুটি বিকল্প রয়েছে ৷ কারণ দিল্লি হাইকোর্টের সামনে একটি পিটিশন শুনানির জন্য উপযুক্ত এবং শীর্ষ আদালত তার রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারে বা এটি সমস্ত পিটিশন নিজের কাছে স্থানান্তর করতে পারে । একাধিক পিটিশনারের আইনজীবীরা বেঞ্চকে বলেন যে, তাঁরা চান শীর্ষ আদালত এই বিষয়ে একটি কর্তৃত্বমূলক নির্দেশের জন্য সমস্ত মামলা নিজের কাছে স্থানান্তর করুক এবং কেন্দ্র শীর্ষ আদালতের সামনে তার প্রতিক্রিয়া পেশ করতে পারে (SC transfers to SC all same sex marriage pleas)।

3 জানুয়ারি শীর্ষ আদালত বলেছিল যে, সমকামী বিবাহের স্বীকৃতির জন্য উচ্চ আদালতে মুলতুবি থাকা পিটিশনগুলি শীর্ষ আদালতে স্থানান্তর করার আবেদনের শুনানি হবে 6 জানুয়ারি । গত বছরের 14 ডিসেম্বর শীর্ষ আদালত সমকামী বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার নির্দেশের জন্য দিল্লি হাইকোর্টে মুলতুবি থাকা পিটিশনগুলি শীর্ষ আদালতে স্থানান্তর করার দাবিতে করা দুটি আবেদনের জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রতিক্রিয়া চেয়েছিল ।

তার আগে গত বছরের 25 নভেম্বর শীর্ষ আদালত বিবাহের অধিকার প্রয়োগের জন্য দুই সমকামী দম্পতির পৃথক আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিক্রিয়া চেয়েছিল ৷ বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে তাঁদের বিয়ে নিবন্ধন করার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁরা ৷