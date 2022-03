নয়াদিল্লি, 16 মার্চ : হিজাব মামলায় কর্নাটক হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আবেদনকারী (Case Files in Supreme Court against Karnataka High Court Hijab Ban Verdict) ৷ বুধবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে যে দোলের ছুটির পর তারা এই মামলার শুনানির দিন স্থির করবে (Supreme Court to hear pleas against Karnataka HC verdict after Holi Vacation) ৷ দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে আবেদনকারীদের আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে জানান যে আদালত যেন আসন্ন পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে এই মামলার শুনানির বিষয়টি বিবেচনা করে ৷

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু ইউনিফর্ম পরতে হবে, অন্য কোনও ধরনের পোশাক পরা যাবে না, কর্নাটক সরকারের এই নির্দেশিকা ঘিরে গত কয়েকমাস ধরেই বিতর্ক চলছে ৷ সেখানকার উদীপির একটি কলেজে মুসলিম ছাত্রীরা হিজাব পড়ে আসায়, অন্যরাও ধর্মীয় পোশাক পরতে শুরু করেন ৷ এই পরিস্থিতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে কর্নাটক সরকার (Karnataka High Court Verdict on Hijab) ৷

তখন জল গড়ায় আদালতে ৷ ফেব্রুয়ারি থেকে কয়েক দফা শুনানির পর গতকাল, মঙ্গলবার এই মামলার রায় দেয় কর্নাটক হাইকোর্ট ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব ব্যবহারের আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত ৷ কর্নাটক সরকারের নির্দেশিকাকেই বহাল রাখে (Karnataka HC Upholds Hijab Ban in Educational Institutions) ৷ তার পর সময় যত এগিয়েছে, ততই বিতর্ক বেড়েছে ৷

যে ছাত্রীরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তাঁরা গতকালই জানিয়েছিলেন যে হিজাব ছাড়া কলেজে যাবেন না ৷ আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমেই তাঁরা হিজাব ব্যবহারের স্বীকৃতি আদায় করবেন ৷ এই পরিস্থিতি বুধবার এই মামলা ওঠে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বধীন বেঞ্চে ৷ ওই বেঞ্চে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে রয়েছেন বিচারপতি এ এস বোপান্না ও হিমা কোহলি ৷

