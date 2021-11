নয়াদিল্লি, 26 নভেম্বর : দিল্লি পুলিশের কমিশনার পদে রাকেশ আস্থানার নিয়োগ বিতর্কের জেরে কেন্দ্রকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court on Rakesh Asthana's appointment as Commissioner of Delhi Police) ৷ একই নোটিশ কেন্দ্রীয় সরকারকেও পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ সূত্রের খবর, শুক্রবার বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি এ এস বোপান্নার ডিভিশন বেঞ্চ এই নোটিশ দেয় ৷ আস্থানা এবং কেন্দ্রকে বক্তব্য পেশের জন্য দু’সপ্তাহের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে ৷

প্রসঙ্গত, রাকেশ আস্থানার নিয়োগ নিয়ে প্রথম থেকেই বিতর্ক চলছে ৷ এই নিয়োগের বিরোধিতায় আদালতে জনস্বার্থ মামলাও করা হয় ৷ কিন্তু দিল্লি হাইকোর্ট (Delhi High Court) সেই মামলা খারিজ করে রাকেশ আস্থানার নিয়োগের সিদ্ধান্তেই সিলমোহর দেয় ৷ সেই রায় চ্যালঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ৷ তারই প্রেক্ষিতে এদিনের এই নোটিশ ৷

উল্লেখ্য, গত 31 জুলাই পুলিশের চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার কথা ছিল রাকেশ আস্থানার ৷ রাকেশ গুজরাত ক্যাডারের আইপিএস ৷ কিন্তু, তাঁর অবসর গ্রহণের মাত্র চারদিন আগে তাঁকে দিল্লি পুলিশের প্রধান পদে বসিয়ে দেওয়া হয় ৷ কেন্দ্রের বক্তব্য ছিল, এই নিয়োগে কোনও অনিয়ম বা বেআইনি কাজ করা হয়নি ৷ পরবর্তীতে এই নিয়েই মামলা রুজু হয় ৷ কিন্তু, গত 12 অক্টোবর দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়ে দেয়, রাকেশ আস্থানার নিয়োগ বৈধ ৷ কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে বিচার বিভাগের তরফে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করতেও অস্বীকার করে আদালত ৷ ফলে বিষয়টি গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ৷

1984 সালের আইপিএস রাকেশ আস্থানা তাঁর কর্মজীবনে অনেক গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন ৷ বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন তিনি ৷ গত 27 জুলাই দিল্লির পুলিশ কমিশনার পদে বসানো হয় তাঁকে ৷ তার আগে রাকেশকে এক বছরের জন্য গুজরাত ক্যাডার থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ক্যাডারে সরিয়ে আনা হয় ৷

সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছে ৷ তাদের আবেদন, অবিলম্বে এই নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দিক শীর্ষ আদালত ৷ ওই সংস্থার অভিযোগ, যেভাবে নতুন দায়িত্ব দিয়ে রাকেশ আস্থানার কাজের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, তা একেবারেই বেআইনি ৷ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একাধিক নিয়মভঙ্গেরও অভিযোগ তুলেছে তারা ৷